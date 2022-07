Autoridades realizan histórico aseguramiento de fentanilo en Sinaloa con más de 500 kilos

Sinaloa.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República realizaron un decomiso histórico de fentanilo, el más grande en el país con más de 500 kilos de esta droga y otras sustancias, luego de encontrarlas en el interior de una bodega ubicada en Culiacán, Sinaloa.

Fue en la colonia Las Palmas, municipio de Culiacán que se localizó un almacén que era empleado como espacio para el acopio de droga por parte de integrantes de la delincuencia organizada asentada en dicha entidad.

Como resultado de estas acciones, el 2 de julio de 2022, personal militar y de la Guardia

Nacional ubicaron un predio que correspondía a las características obtenidas por medio de la

información; al aproximarse para efectuar la confirmación respectiva, 10 individuos que se

encontraban a inmediaciones de citado lugar, fueron asegurados antes de ingresar al

inmueble debido a su actitud sospechosa y ante la flagrancia de un posible delito.

Durante el aseguramiento de los individuos, personal del Ejército Mexicano observó que

en el interior del inmueble se encontraban diversos paquetes de plástico por lo que, estableció un perímetro de seguridad y solicitó la expedición de una orden técnica de investigación a la Fiscalía General de la República, la cual se otorgó el 4 de julio de 2022, logrando el aseguramiento histórico de 542.72 kilogramos de fentanilo, considerado el más grande que se ha registrado en nuestro país.

También se aseguró lo siguiente:

A. Droga.

a. 555.59 kilogramos de metanfetamina.

b. 31.02 kilogramos de cocaína.

c. 19 kilogramos de goma de opio.

d. 6.97 kilogramos de heroína.

B. Precursores químicos.

a. 71,025 kilogramos precursores químicos.

b. 67,942 litros de sustancias químicas

c. 1 kilogramo de material químico de color negro.

C. Otros.

Un inmueble.

Las personas, la droga y el inmueble asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de llevar las acciones periciales correspondientes.