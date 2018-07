Denuncian agresión de Policía Militar

Escuinapa.- Una madre de familia, denuncio que militares golpearon y utilizaron métodos de tortura contra su hijo en la ciudad de Escuinapa, aun cuando no se dedica a nada ilícito, y este tiene un problema de nacimiento que no le permite hablar con fluidez, por lo que no podía expresarse con facilidad al momento que lo interrogaban y los soldados talvez pensaron que estaba nervioso.

El afectado de nombre, Jesús Alfredo de 18 años, vecino de la ciudad de Escuinapa, quien empezó a relatar poco a poco lo sucedido, comentó que los militares, llegaron en dos camionetas verdes y una azul, hasta donde él estaba con su tío, quien tiene una llantera a un lado de una huerta a la salida de la ciudad. Explicó que él estaba cuidando la huerta, pues le estaba cubriendo a su papá, de quien es en realidad el trabajo.

Los uniformados -dijo- descendieron de sus unidades y lo metieron al interior de la llantera, mientras a su tío lo tenía lejos otros soldados. Lo esculcaron y entre las cosas que le decían era que les diera el radio que tenía escondido, que si trabajaba para la mafia, y que porque los andaba siguiendo.

Alfredo mencionó que tenía rato en el lugar, pero los soldados dijeron que en esa motocicleta amarilla los andaba siguiendo, pues él tenía una motocicleta en el lugar.

Acto seguido comentó que lo empezaron a golpear, y que además le pusieron un trapo en la cabeza y le echaban agua dificultándosele la respiración, después de unos minutos que parecieron horas, lo dejaron y se retiraron, es cuando se vino para su casa y conto a su familia lo sucedido, teniendo como testigo a su tío.

La madre de Jesús Alfredo, dijo que este es un muchacho tranquilo que le ha gustado trabajar desde los 13 años; laborando entonces en la misma empresa donde hacen bebidas, y donde su hijo es muy estimado por su patrón.