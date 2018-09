Cae presunto ladrón en el municipio de San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- Agentes municipales detuvieron el ayer a un hombre que es señalado de cometer robos a casa habitación y planteles escolares en la cabecera municipal desde hace tres meses.

Detenido

El detenido por robo fue identificado como Alejandro N, de 32 años, vecino de la colonia Feliciano Roque, de San Ignacio.

Fue detenido por faltas administrativas, atendiendo el llamado de algunas personas a las cuales estaba molestando afuera de un domicilio.

Este fue remitido a los separos de la corporación. Tras conocerse su detención, varias personas acudieron para señalarlo como quien cometió robos en sus viviendas y el sujeto comenzó a confesar a quiénes había vendido los artículos robados.

Los efectivos acudieron a los domicilios señalados y pudieron recuperar algunos de los objetos para ser entregados a sus dueños.

Este hombre, a quien le podan “El Jandillo”, había estado recluido por robo en Mazatlán y salió libre para volver a delinquir desde su salida, que fue hace tres meses.

Incluso, después de esto, ya había sido detenido en otras dos ocasiones por el mismo delito, pero fue dejado en libertad por falta de denuncia.

Los afectados

Son al menos siete personas las que hasta el momento han acudido a Seguridad Pública a tratar de recuperar sus pertenencias, que van desde artículos de limpieza, hasta bombas aspersoras, herramientas, cilindros de gas, utensilios de cocina, entre otros muchos más que no han sido recuperados, pero que en eso se encuentran trabajando las autoridades. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Gioberti Tochimani Vázquez, señaló que se seguirá trabajando para erradicar este delito en todo el municipio.

Además, invitaron a todas las personas que hayan sido víctimas de robo por parte de este sujeto a que acudan a denunciarlo a La Cruz de Elota, pues de otra manera no puede ser procesado debido a la falta de pruebas, ya que no fue detenido en flagrancia, pues los hurtos los realizaba durante la madrugada, lo que dificultaba su aprehensión, aunado a que no actuaba solo.

Agregó que ya están en búsqueda del resto de la pandilla. Esta aprehensión se da un día después de la visita del secretario de Seguridad Pública Estatal, Fermín Hernández Montealegre, a quien el alcalde en turno, Luis Fernando Sandoval Morales, y el electo, Iván Ernesto Báez Martínez, habían expresado su preocupación por la ola de robos que se había desatado, y a quien solicitaron que los operativos policiales fueran más efectivos.