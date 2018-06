Balean a dos lavacarros en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- La tarde de ayer alrededor de las 19:00 horas dos hombres fueron baleados en la calle Oriente 1 de la colonia Las Cumbres a la altura de la calle Norte mismo lugar al que acudieron elementos de la Cruz Roja más de dos horas después del atentado.

Una de las víctimas dijo que los balazos los recibieron desde varias camionetas que pasaban por el lugar a exceso de velocidad.

Yo me metí a una csa y me tire al piso ya no me pude levantar porque estaba herido