Hay información quienes fueron y donde se mueven: Gobernador

Acapulco.- Luego de los hechos suscitados en la comunidad de Tondonicua, municipio de Petatlán, el gobernador Héctor Astudillo lamentó, declaró que hay información de quienes fueron y donde se mueven los responsables del ataque a los elementos de la policía, al mismo tiempo que condenó y reprobó este hecho en donde fallecieron seis agentes de la Policía del Estado, quienes regresaban de realizar sus labores de brindar seguridad a la población.

“Los hechos que se presentaron ayer están ligados desde la información que nosotros tenemos, por supuesto que el emboscar policías que venían de servir, de relevarse de cuidar un pueblo que está en las partes medianamente altas y fueron emboscados a consecuencia de otra confrontación que hubo entre policías y grupos delictivos. Hay información de quienes fueron, donde se mueven y la denominación del grupo. Nuestro compromiso es para que toda esta gente que está actuando fuera de la ley pueda ser colocada a la cárcel”, detalló el mandatario.

Foto: Cortesía SSP

Asimismo anunció que este jueves, se rendirán los honores correspondientes a estos seis elementos quienes murieron en cumplimiento de su deber y por ello deben ser reconocidos.

Foto: Cortesía

Cuestionado sobre la situación que se vivió ayer por la tarde en la región de la Costa Grande, el mandatario guerrerense anunció que se realizará un reforzamiento en la estrategia de seguridad.

"Todos los hechos son inaceptables y condenables, me parece que el tema de cada uno merece especial atención. Lo que hubo en Zihuatanejo fue emboscar a seis policías que murieron de manera cobarde, que no se les dio la oportunidad de defenderse y nosotros lamentamos mucho este acontecimiento y que el Gobernador y Grupo de Coordinación Guerrero seguramente van a tomar este asunto con la mayor de las determinaciones para que los responsables no queden impunes”, concluyó.