Civiles agreden a militares tras enfrentamiento en Puebla

Texmelucan, Puebla.- Tras haberse suscitado un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y elementos del Ejército el pasado miércoles en el municipio de San Martín Texmelucan, que dejó como saldo cinco personas heridas, pobladores de la zona les reclamaron por dicha balacera. Todo lo acontecido quedó grabado en un video que difundió el programa Imagen Noticias.

La balacera se registró en la colonia La Purísima, este miércoles alrededor de las 16:00 horas.

“Vinieron a balacear a uno y no estaban haciendo nada… Lo que va a pasar es que ya no los vamos a dejar entrar aquí. Ya no los vamos a dejar pasar por pasados. Es lo que quieren ustedes. Los hemos dejado trabajar, pero ya se están pasando de v...,”,expresan los pobladores.

Minutos después, llega otro grupo de personas, quienes comenzaron con las agresiones y amenazas contra los soldados.

El asesor legal de los 7 militares involucrados en este incidente informó a #ImagenNoticias que estuvieron retenidos por pobladores de #SanMartínTexmelucan, Puebla. Hoy se encuentran acuartelados y recibiendo atención médica. La historia completa a las 22:30 en @ImagenTVMex pic.twitter.com/ZPLJOIFp3h — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 14 de abril de 2018

“¡Quémenlos a los ca......!”, se puede escuchar en el video grabado por uno de los militares, quien capta el momento en que un hombre saca al chofer del vehículo y comienza a golpearlo.

Uno de los pobladores comienza a golpear al militar que porta la cámara, la cual se la quita para impedir que siguiera grabando.

El asesor legal de los militares informó a Imagen Noticias que los siete elementos del Ejército estuvieron retenidos por los pobladores media hora. Actualmente están acuartelados en su unidad y reciben atención médica.