Muere intoxicado con gas butano en su habitación

Reynosa, Tamaulipas.- Un hombre murió intoxicado con gas butano en el interior de su habitación, el hoy occiso dejó un recado póstumo donde pide no se culpe a nadie de su muerte.

De acuerdo con El Mañana el hombre presuntamente se quitó la vida por problemas depresivos.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Flores de Nardo 241, con bulevar San Valentín en la ciudad de Reynosa alrededor de las 9:10 horas de ayer (jueves).

Según información recabada fueron los familiares del fallecido los que lo encontraron tendido en el piso de una recámara con una bolsa en la cabeza y en el interior un tanque de gas butano, dándole aviso de inmediato a las autoridades.

Minutos después acudieron al lugar autoridades ministeriales, así como elementos de la Policía Investigadora y Peritos de la Unidad de Servicios Periciales para indiciar las diligencias y levantamiento del cadáver.

El hombre que presuntamente decidió acabar con su vida respondía al nombre de Gabino Arredondo González, de 44 años de edad, mismo que supuestamente dejó un recado que decía lo siguiente: Que no se culpe a nadie de mi muerte solamente ella y mi hermano Francisco tomen decisiones de mis restos que no se los lleven y ni les avisen a mis familiares, también decía; Muchas gracias por la paciencia y el amor que me tuvo mi esposa y gracias a los que estuvieron a mi lado en los momentos difíciles.

Se presume que fue un suicidio sin embargo se esperan los resultados de la necropsia de ley para determinar la verdadera causa del deceso del hombre.