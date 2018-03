Estudiante de Ibero Puebla sufre intento de abuso sexual

Puebla.- Fue mediante redes sociales que se dio a conocer que una alumna de la Universidad Iberoamericana de Puebla fue atacada por un hombre, quien intentó abusar sexualmente de ella. La víctima y una amiga denunciaron el hecho.

La agredida, identificada como Irlanda, originaria del estado de Guerrero, detalló que el ataque ocurrió el pasado 13 de marzo, alrededor a las 20:00 horas sobre la vía Atlixcáyotl. Señala que caminaba de regreso a su casa después de haber acudido a un gimnasio en la zona de las Ánimas, y fue en el trayecto donde un hombre la amagó y la arrastró hacia un terreno baldío.

Ahí, el sujeto la golpeó con un ladrillo en la cara y la cabeza e intentó estrangularla. Irlanda luchó contra él y refirió que se defendió y golpeó al hombre varias veces hasta que finalmente logró escapar.

“Pelee con todas mis fuerzas con ese perro. De salud me siento bien nada más que este maldito hijo de pu.. me golpeó muy fuerte en la cara con un ladrillo y muchas veces en la cabeza, abriéndomela. Luché con todas mis fuerzas para poder quitármelo de encima; lo golpeaba en la cara, lo mordía y le pegaba en los hue.. para que me dejara en paz, hasta que logré salir y corrí con todas mis fuerzas”, narró la afectada.

Señala que después de lo ocurrido llegó a la casa de una amiga, quien junto con su familia la trasladaron a un hospital y posteriormente dieron aviso a sus familiares.

Tras luchar con el agresor, este le arrancó parte de su cabellera. Foto: Facebook víctima

Esa noche planeaba ir a comer tacos, y al tocar mi puerta su ropa bañada en sangre, con la cabeza abierta, sus manos, toda ella; rogándome que la ayudara y la llevara al hospital, compartió en una red social la amiga que la apoyó en ese momento.

Finalmente Irlanda regresó con su familia al estado de Guerrero. Su amiga señaló que era una lástima que decidiera irse de Puebla por la violencia, ya que le faltaba poco para terminar la escuela.

La ropa de la víctima llena de sangre. Foto: Facebook víctima

Mi hermosa amiga ya ni siquiera quiere terminar su semestre, solo quiere irse de Puebla y no saber más, agrega la publicación.

Por su parte, la universidad Iberoamericana manifestó su preocupación e indignación frente a este hecho de violencia en contra de las mujeres, y piden a las autoridades garantizar la tranquilidad en la entidad.

El artículo contiene información de El Sol de Puebla, Página Negra, Diario Cambio y Puebla en Línea.