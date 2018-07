Muere un joven y mujer queda herida en accidente en Culiacán

Culiacán, Sin.- De nueva cuenta la alta velocidad provocó un fuerte accidente automovilístico, registrado durante la mañana del domingo, el cual dejó como saldo a un hombre sin vida, una joven mujer gravemente herida y cuantiosos daños materiales.

El fatal percance sucedió alrededor de las 06:30 horas por la carretera La Costerita, a la altura de la entrada del sector Barrancos, cuando el infortunado, por motivos que se desconocen, perdió el control del vehículo en el que viajaba, un Spark blanco con placas de circulación SVU-5994 del estado de Sinaloa.

Así quedó el vehículo. Foto: El Debate

Quien perdiera la vida fue identificado como Alexis Alejandro “N”, de 24 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Villa Bonita.

Los hechos

Según la versión de quienes presenciaron el accidente, varios automóviles viajaban en conjunto de oriente a poniente cuando vieron que una de las unidades perdió el control a la altura de donde se construye el puente del libramiento Benito Juárez y Geovani Zamudio, y tras derrapar varios metros, el carro se impactó con el lado del piloto contra la base de un espectacular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tras el impacto, los demás autos que formaban la caravana se detuvieron y los tripulantes se bajaron para intentar ayudar a los implicados.

Cuando estuvieron cerca, sacaron a la mujer que lo acompañaba, de la que no se tuvieron datos debido a que fue llevada de emergencia en un auto particular a un hospital, ya que presentaba varios golpes que ponían su vida en riesgo, mientras que Alexis Alejandro “N” no pudo ser sacado, ya que este quedó atorado entre los fierros.

Los peritos se encargaron de obtener todos los datos del suceso. Foto: El Debate

La ayuda

Los cuerpos de auxilio fueron notificados del siniestro por parte de quienes estaban en el lugar, y se apresuraron para llegar a la zona para ayudar a los afectados.

Al estar en el sitio fueron avisados que la joven herida fue apoyada por sus mismos amigos y posteriormente llevada a que recibiera atención médica, mientras que por el occiso ya no pudieron hacer nada, ya que había fallecido casi de manera inmediata a consecuencia de los golpes que sufrió.

Policías municipales también llegaron al lugar para resguardar y acordonar el lugar, mientras que agentes de Tránsito agilizaban el tráfico, que por momentos se vio afectado, ya que las personas que pasaban y miraban la magnitud de lo que había pasado bajaban la velocidad.

Posteriormente el Cuerpo de Bomberos prestó sus servicios, ya que fue necesario usar herramienta pesada para rescatar el cadáver, el cual estaba prensado entre la base del anuncio y la carrocería.

Trabajo de campo

Los peritos investigadores de la Fiscalía llegaron mientras se llevaba a cabo el salvamento del cuerpo, y una ves realizado entraron al área delimitada para dar inicio al levantamiento de evidencias para determinar cómo fue que pasaron los hechos.

Tras varios minutos de peritaje, uno de los agentes de investigación ordenó que el cuerpo fuera llevado al Semefo para los

formularios y exámenes correspondientes, y posteriormente sería entregado a sus respectivos familiares.

Por su parte, el vehículo quedó en pérdida total y fue remolcado con la ayuda de una grúa a la pensión municipal.