Hallan camioneta calcinada; su procedencia es un misterio

San Ignacio.- Una camioneta Chevrolet Silverado, de modelo reciente, amaneció totalmente calcinada.

Esta se encontraba por una de las calles que comunica al sector, mejor conocido como La Chora que se ubica a la entrada de la cabecera municipal.

Los vecinos señalaron que no se percataron de que esta unidad haya estado incendiándose, pues se presume que esto sucedió en la madrugada cuando todos se encontraban dormidos, y coincidieron que con el ruido de los aires acondicionados y abanicos, no es tan fácil percibir los ruidos de la calle, por lo que dijeron que no fue hasta hoy muy temprano cuando se dieron cuenta que de esta unidad solo salía humo, e incluso tuvieron la intención de echarle agua, pero a esa hora aún no llegaba.

El vehículo calcinado. Foto: EL DEBATE

Al lugar arribaron agentes de Seguridad Pública, quienes inspeccionaron la unidad, pero no localizaron a nadie en su interior.

Se desconoce si fue incendiada intencionalmente o fue un accidente.

La unidad quedó a pocos metros de la gasolinera donde ayer una pareja de la sindicatura de Ajoya sufriera un atentado y el hombre perdiera la vida minutos después, donde además una bomba despachadora recibiera al menos dos impactos de bala. Ahí los peritos recogieron 28 casquillos 9 milímetros y un cargador.