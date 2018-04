Las últimas palabras de Felipe a Arturito antes de que muriera

Mazatlán, Sinaloa.- “Arturito era un niño muy tranquilo, le encantaba jugar con mis perritos. Todos los días, su papá lo traía, mientras que él los observaba cuando jugaba con el hermano mayor, de nombre Felipe”.

Así recuerda Rosy N, vecina del fraccionamiento Santa Teresa describe al menor Arturo, de 8 años, que perdió la vida tras registrarse una riña familiar.

Felipe N y Rubí N, quienes presuntamente son los padres del niño, terminaron hospitalizados, con un pronóstico de salud grave.

UN DÍA ANTERIOR

De acuerdo con la narración de la misma vecina, el domingo por la tarde, los menores Arturo y Felipe llegaron a su hogar para jugar con su mascota.

Los menores le habían contado que se sentían muy felices, pues sus padres los habían llevado de paseo a la playa.

El fraccionamiento Santa Teresa.

Agregó que los niños discutieron un poco, sin llegar a la agresión. “Pero lo que a mí me llamó la atención es que Felipe le dijo a Arturo: ‘Yo ya voy a salir solo porque ya no tendré más con quién jugar’. Y mire lo que ocurrió hoy (ayer). Es algo de aún no poder creerse. Ayer todo era alegría. y ahora se acabó”.

EL PLEITO

A las 09:00 de ayer, las autoridades fueron alertadas de que al menos tres personas en un domicilio de la calle Santa Judith, del fraccionamiento Santa Teresa, se encontraban heridas tras una supuesta riña familiar.

El lugar donde ocurrió la riña familiar.

Los primeros en llegar fueron los agentes municipales, quienes acordonaron el lugar de los hechos y solicitaron de manera urgente la presencia de los paramédicos, pues los heridos estaban bañados en sangre, al igual que el interior de la casa.

Los socorristas de Bomberos Veteranos arribaron al lugar de los hechos y les practicaron el chequeo prehospitalario.

Después de unos minutos, comentaron que Arturo carecía de signos vitales.

Trasladaron al hospital solamente a los dos adultos, de nombres Felipe y Rubí. Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de la pareja era grave.

La mujer fue trasladada a un hospital de la ciudad.

Agentes periciales acudieron al lugar a levantar evidencias para entablar la carpeta de investigación correspondiente. Al terminar el trabajo de campo, ordenaron a la funeraria de guardia llevar el cuerpo del pequeño al Semefo para practicarle la necropsia de ley.

La mujer que fue alertada del hecho y quien pidió la ambulancia comentó que ella se encontraba acostada cuando Felipe había llegado a su casa a pedir ayuda, pues su mamá, su papá y su hermano se encontraban heridos.

“Me asusté mucho, pues vi que Felipe llegó a mi casa lleno de sangre por todo el cuerpo y pensé que algo grave estaba pasando. Pero después de llamar a la ambulancia le pregunté al niño qué ocurría”, relató la vecina.

Agregó que el menor comentó que había salido de la casa, y que cuando llegó regresó, vio a su mamá llena de sangre, al igual que su hermano y su papá.

Su mamá le pidió buscar ayuda, pero su papá lo detuvo. En un descuido del hombre, el niño escapó.

AUTORIDAD

Ayer mismo, María Leticia Velarde Bouciéguez, presidente del DIF Municipal, dijo que ya había sido informada por el procurador de Justicia para la Mujer y los Adolescentes sobre tan lamentables hechos, y que junto con la Vicefiscalía de la zona sur de Sinaloa estaban investigando el caso.

El adulto fue trasladado a un hospital.

Respecto a lo que al DIF concierne, el menor Felipe, quien solo presentó una herida cortante leve, será canalizado para que reciba terapia psicológica debido a los hechos tan violentos que vivió. Quien dijo se encontraba bajo el resguardo de su abuela, quien se hará cargo de él siempre y cuando este apta para cuidarlo, mientras que la mamá se recupera de las heridas.

La madre en su momento también recibirá este apoyo, pues uno de los principales objetivos de DIF es la integración familiar.

El vicefiscal de zona sur, Cruz Alejandro Flores, informó que la Policía Investigadora ya se encuentra recabando los indicios para determinar el origen de los hechos. Dijo que estas personas pertenecen a una misma familia, pero que no podía revelar sus generales por la gravedad del asunto.

Añadió que los adultos están graves y que las heridas fueron ocasionadas por arma blanca. Refirió que es de suma importancia que estos se recuperen para facilitar la investigación.