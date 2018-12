Delincuentes portaban pistola del Chavo del 8 en Culiacán

Presuntos delincuentes que mantuvieron un enfrentamiento con elementos de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán, Sinaloa, portaban una pistola con la imagen animada del Chavo del 8, así como frases de la conocida serie de televisión.

La madrugada del día viernes tuvo lugar un enfrentamiento entre supuestos delincuentes y elementos de la Policía Estatal, en el que dos hombres con documentación estadounidense resultaron detenidos.

Tras el hecho, se decomisaron varias armas de fuego, entre ellas el arma anteriormente mencionada, misma que incluía frases como 'Se me chispoteó' y 'Es que no me tienen paciencia'.

Foto: Especial

De acuerdo co la información oficial, el enfrentamiento se se registró sobre la carretera Culiacancito-Culiacán, a la altura del Fraccionamiento Valle Alto en Culiacán, cuando los uniformados realizaban recorridos de vigilancia.

Una camioneta Tacoma, color gris, emprendió la huida al notar la presencia de la policía y comenzó así la persecución.

Metros más adelante, los ocupantes de la unidad efectuaron disparos a las patrullas, por lo que los uniformados repelieron la agresión.

Foto: Especial

En la sindicatura de Culiacancito, los elementos perdieron de vista la unidad con los agresores, y tras operativos de reconocimiento y búsqueda, los policías estatales fueron atacados a balazos, ahora por los ocupantes de un vehículo de color negro. Fue así que se desencadenó una nueva persecución.

Finalmente, la autoridad dio alcance a los agresores y aprehendieron así a sus dos ocupantes, identificados como Kevin “N” y Hernán “N”, de 25 y 27 años de edad, respectivamente, ambos portaban documentación estadounidense.

Uno de los presuntos agresores presentó herida de bala, por lo que fue trasladado al hospital.

Foto: Especial

En el interior del vehículo se encontraron dos armas cortas calibre 0.9mm, dos armas largas, así como cargadores y cartuchos.

Las armas, el vehículo y los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las indagatorias que marca la ley.