Balean a policía en caseta de vigilancia de Urbi Villas del Prado II

Tijuana, Baja California.- Un elemento de la Policía Comercial resultó lesionado luego de que fuera atacado a balazos mientras se encontraba al interior de una caseta de vigilancia en Urbi Villas del Prado II.

Foto: Uniradio Informa

De acuerdo a Uniradio Informa, alrededor de las 21:00 horas un sujeto armado arribó a bordo de un vehículo tipo Cherokee color café y disparó en repetidas ocasiones contra el policía.

El agente fue identificado como Juan Luis Villareal Ruiz, de 46 años de edad, quien resultó con una lesión de arma de fuego en el abdomen, por lo que de inmediato fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Trascendió que al ser elemento de la Policía Comercial, Villareal Ruiz no se encontraba armado al momento del ataque debido a que no cuentan con el permiso de portación de armas, por lo que no pudo repeler la agresión.

Cabe señalar que la caseta fue inaugurada apenas el miércoles 28 de marzo con el fin de inhibir la delincuencia en la zona. El inmueble resultó con daños debido a los impactos de arma de fuego.

Agentes de la Policía Municipal realizaron un operativo de búsqueda del responsable, pero solo encontraron el vehículo en que presuntamente viajaba, abandonado sobre el bulevar Acapulco, en la colonia del mismo nombre.