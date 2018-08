"Él es mi hijo no le hagan daño, él no es ningún secuestrador"

Pueble.-La madre del joven quemado acusado de robachicos en Acatlán de Osorio pidió clemencia al ver la transmisión de los hechos en las redes sociales. La mujer argumentó que su hijo era inocente y pidió que no lo quemaran.

"No sé no sean ingratos. Él es mi hijo no le hagan daño por favor él no es ningún secuestrador él es de Tianguistengo junto con su tío, ingratos, ¿por qué quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores? Soy madre, tiéntense el corazón, por favor.

Las dos hombres que murieron quemados. Foto: Agencia Reforma

"Él es mi hijo, no le hagan daño, por favor, son de Tianguistengo", argumentó la mujer en la red social.

La madre de Ricardo lamentó que hayan matado a su hijo y compartió en su perfil uno de los videos que se transmitió en Facebook. Ricardo fue quemado vivo junto con su tío luego de que la gente los confundió con presuntos robachicos.

Aunque ellos argumentaron que eran campesinos y que habían ido a hacer un mandado, la gente no les creyó.

La Policía Municipal los detuvo, pero la gente se los quitó a las autoridades y los sacó para posteriormente amarrarlos y quemarlos.

Mientras ambos se calcinaban, la gente disfrutaba los hechos y en los videos difundidos en las redes sociales, se escuchaban gritos de que nadie se iba a volver a meter al pueblo.