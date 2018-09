Jesús Carrasco, un policía experimentado

Culiacán, Sin.- Hombre polémico por su arrojo como policía ministerial y al mismo tiempo reconocido entre sus compañeros por su experiencia, ese es Jesús Carrasco Ruiz, exsecretario de Seguridad Pública en Ahome, quien en 2013 salió ileso de una emboscada en Guasave, pero ayer fue alcanzado por las balas en un atentado directo al interior de Ciudad Universitaria, actualmente se encuentra estable en un hospital.

De toda la confianza de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial durante el sexenio de Mario López Valdez, Carrasco Ruiz fue instructor de tiro al interior de la corporación estatal, pero cobró notoriedad a inicios de 2012, cuando siendo comandante y encargado de la Policía Ministerial en el norte de Sinaloa asumió al mismo tiempo la titularidad de la Policía Municipal en Ahome, en relevo del mayor del Ejército retirado León Horacio Reyes, recién detenido y encarcelado.

El primer choque de Carrasco

Enviado para contener los embates de grupos criminales que habían incrementado la ola de violencia en el norte del estado, Carrasco Ruiz rápidamente asumió un control policial absoluto en Ahome y eventualmente en municipios aledaños, como El Fuerte, Choix, Sinaloa y Guasave, este último en donde a finales de enero de 2012 acudió en apoyo a un operativo tras un atentado a militares en pleno centro de la ciudad que dejó tres militares muertos.

Esa noche, Carrasco discutió fuertemente y casi se lía a golpes con el entonces director de la Policía Municipal de Guasave, Leocadio Cabrera. Incluso varios elementos cortaron cartucho y se apuntaron con sus armas de cargo. Al final de esa noche, 32 elementos policiales de Guasave, incluido Leocadio Cabrera y varios coordinadores, fueron detenidos por el jefe policial de Ahome y encerrados en la base de la Ministerial, para enviarlos otro día a Culiacán en calidad de presentados por «presunta omisión de auxilio a las Fuerzas Armadas».

Bien resguardado

Del atentado sufrido este sábado en la Facultad de Derecho de la UAS varios agentes se dijeron sorprendidos de que en ese justo momento caminaba solo, sin escolta, pues como jefe policial siempre era visible el resguardo. A tal grado de que en marzo de 2012 algunos de sus vecinos en la colonia Bienestar, en Los Mochis, señalaron como excesivas su medidas de seguridad, pues afuera de donde vivía colocó muros de concreto, y siempre se movía en vehículos blindados y numerosa escolta.

En esa ocasión, el jefe policial dijo que el nivel de riesgo que corría por su encargo era suficiente para explicar el nivel de seguridad que cargaba. Incluso declaró a diversos medios que si pudiera tendría un tanque de guerra afuera de su casa.

Aproximadamente 39 casquillos percutidos de arma corta fueron contabilizados en la escena del crimen del atentado contra el comandante Carrasco en CU. Foto: El Debate

Atentado en Ruiz Cortines

El 9 de mayo de 2013, enfrascado en una férrea disputa con grupos criminales que le lanzaban amenazas e incluso habían asesinado a varios policías estatales, lo emboscaron a la altura de Ruiz Cortines, hecho del que salió ileso, pero sufrió la baja de uno de sus agentes.

En una entrevista que después de ese ataque concedió a EL DEBATE, Carrasco aseguró que ese día de la emboscada fue clave el adiestramiento de él y de su gente para hacer frente y diezmar a los tipos que les cerraron el paso.

Entre las frases que dijo durante la entrevista, Carrasco confirmó no haber sentido miedo, pero sí mucho coraje por no haber podido hacer más, porque las armas que portaban no les permitieron una mayor capacidad de fuerza y por la falta de apoyo de los policías municipales de Guasave, que huyeron durante el ataque, y otros que llegaron cuando todo había terminado.

En esa ocasión, el jefe policial reconoció que ataques como el de esa ocasión eran riesgos que corrían en su trabajo.

Confirmó que en toda su carrera solo había sufrido un balazo en tantos enfrentamientos.

"Si eso es ser duro de matar, posiblemente sí sea duro de matar", dijo esa vez.

Se confesó católico, creyente en Dios, en la Virgen de Guadalupe y en San Judas Tadeo. Incluso dijo que quizá ese día Dios lo pudo haber salvado.

Tras el ataque en Guasave, Jesús Carrasco fue designado subdirector de operaciones de la Policía Ministerial y sacado de Ahome. Se dijo que no fue por las amenazas, sino por enroques propios de la corporación. Lo relevó Gerardo Amarillas, quien ya había estado a sus órdenes y quien fue asesinado el 2 de julio pasado en un restaurante de mariscos en Los Mochis. Esta vez el comandante sufrió ocho balazos, todos de la cintura hacia abajo, y aunque uno le atravesó la arteria femoral, es reportado como estable.

De acuerdo con reporte, actualmente el comandante se encuentra estable. Foto: El Debate

¿Qué hacía Carrasco en la UAS?

El comandante estudia los sábados la carrera de abogado en la UAS.