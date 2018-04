Catean de manera preventiva Cereso de Tijuana

Tijuana, Baja California.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Sistema Estatal Penitenciario, informa que se realizó un operativo de inspección preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

Foto: Zeta Tijuana

Esta acción forma parte de las estrategias de seguridad para salvaguardar la integridad de personas privadas de la libertad y personal que labora en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana; dicho operativo fue implementado en los nueve Centros Penitenciarios de Baja California el cual resultó con saldo blanco.

El operativo de seguridad se realizó de manera minuciosa en todas las celdas e instalaciones con el fin de constatar que al interior del Centro no existe ningún elemento de riesgo o no permitido por autoridades penitenciarias; no se encontró droga, celulares, ni armas de fuego o punzo cortantes.

Dicha inspección preventiva estuvo a cargo de agentes de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, con el apoyo de personal de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y Policía Municipal de Tijuana.

Mantener los estándares de calidad y seguridad en los Centros de Reinserción Social del Estado es uno de los acuerdos prioritarios establecidos por el Grupo Coordinación de Baja California.

Cabe destacar que la movilización de este operativo generó sospecha de motín en dicho Centro, hecho que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado niega rotundamente.