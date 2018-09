Reo intenta escapar del hospital tras ser operado

Ciudad Juárez, Chihuahua (Agencia Reforma).- Un interno del Cefereso número 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua, intentó escapar esta tarde del Hospital General, a donde había sido llevado para realizarle una intervención quirúrgica.

El reo estaba a punto de ser dado de alta cuando ocurrió el intento de fuga. Foto: El diario de Chihuahua

Ante su pretensión de huir del inmueble, ubicado en la Avenida Paseo Triunfo de la República, un custodio lanzó un disparo al techo, lo que provocó pánico entre el personal, pacientes y visitantes.

Víctor Manuel Talamantes, Subdirector Médico Zona Norte, informó que al reo, de 38 años y quien ingresó el 12 de septiembre, se le practicó una cirugía para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico.

"El paciente andaba deambulando dentro del hospital, andaba deambulando porque ya estaba prácticamente por darse de alta hospitalaria (...) Y, aprovechando esa circunstancia de andar deambulando y pretextando ir al baño, intentó darse a la fuga", explicó Talamantes.

Al percatarse los custodios, lo trataron de contener, pero el interno se puso agresivo.

"Y uno de los custodios dio un disparo al aire para tratar de contenerlo, lograron contenerlo y afortunadamente no pasó a mayores. No hubo lesiones absolutamente de nadie, no hubo daño en el edificio tampoco, exceptuando el pequeño orificio en el techo del disparo de atención que hizo el custodio, y nadie se puso en riesgo, todo ocurrió en el área donde se atiende a los pacientes que son reos", aseguró el funcionario.

Sin embargo, el hecho provocó pánico entre la gente que se encontraba en el inmueble.

Talamantes afirmó que el hecho se registró en el área donde son atendidos los pacientes que se encuentran presos.

El interno se encuentra estable y será trasladado al Cefereso de nueva cuenta.

La visita a los pacientes se suspendió por el incidente y se reanudará hasta las 18:00 horas, tiempo local.