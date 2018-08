A golpes y balazos asesinan a un hombre en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un hombre vecino del fraccionamiento Costa de Sol perdió la vida durante la tarde de ayer, luego de que un grupo de personas fuertemente armadas lo golpeara y le dispara a corta distancia en una de las calles del sector señalado.

Las autoridades identificaron al occiso como Carlos N., de 28 años de edad, con domicilio en la zona donde ocurrieron los hechos.

El aviso a la Policía

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, faltaba poco para que el reloj marcara las 18:00 horas, cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un atentado a balazos en contra del joven de 28 años, por lo que inmediatamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, investigadores de la Fiscalía General del Estado y paramédicos de Cruz Roja se trasladaron lo más rápido posible a la calle Costa del Azahar.

Los oficiales, así como socorristas de Cruz Roja, al llegar se percataron de que en medio de la calle indicada yacía tendido en el suelo bocabajo, y en medio de un charco de sangre, el cuerpo de una persona.

Socorristas, tras revisar al herido, confirmaron que este ya no presentaba signos vitales, por lo que lo cubrieron con una sábana azul y se retiraron. Por su parte, los agentes como primeros respondientes procedieron a acordonar y resguardar el área al mismo tiempo que llamaban al personal de la Fiscalía.

No pasó mucho tiempo cuando la escena se empezó a llenar de curiosos, quienes a pesar de que caía una fuerte lluvia no se retiraron, sino que permanecieron a observar el cuerpo del infortunado, de quien dijeron que no vivía en el domicilio del cual fue sacado por la fuerza.

Los hechos

Según el primer reporte policial, eran alrededor de las 17:40 horas cuando la víctima supuestamente fue sacada a la fuerza de un domicilio por al menos ocho personas que portaban armas de grueso calibre.

Una vez en la calle, los presuntos gatilleros lo empezaron a agredir físicamente a golpes por varios minutos, hasta que uno de ellos sacó un arma larga y le disparó una ráfaga para luego huir a toda prisa del lugar.

Diligencias

Minutos después, personal pericial y de investigación arribaron a la escena, donde luego de realizar el trabajo de campo correspondiente ordenaron que el cuerpo fuera llevado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.