Fuerte choque deja tres personas lesionadas

Tampico, Tamaulipas.- Se registró un accidente vial alrededor de las 14:20 horas el día de hoy en la esquina de las avenidas Faja de Oro y Aguadulce de la colonia Petrolera mismo lugar a donde arribaron elementos de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento del percance.

El accidente lo protagonizó un taxi y un vehículo particular, el percance se originó cuando el vehículo de la marca Chevrolet Spark en color blanco con franja amarilla no hizo alto al llegar al crucero y chocó fuertemente al carro particular cuyo conductor no hizo alto; ambos conductores dijeron que estaba en color verde el semáforo cuando ellos cruzaron la vialidad.

Tres personas resultaron lesionadas tras el fuerte impacto mismas que fueron atendidas por socorristas de la Cruz Roja y trasladadas a las instalaciones de un nosocomio de Tampico.