"Esto tiene que pasar porque habló de más": presunto asesino de Valeria

Mexicali, Baja California.- Este martes, en punto de las 09:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Sergio Enrique "N" por el feminicidio de su pareja sentimental Valeria Ahumada Járegui.

Foto: Redes Sociales

Una hora antes, familiares y amigos de la joven madre arribaron a las instalaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, donde exigieron que el asesino recibiera la pena máxima por el crimen, es decir 50 años en prisión, refirió Uniradio Informa.

De acuerdo a La Crónica, el testigo presencial del crimen, Óscar Manuel, declaró que Sergio Enrique le pidió "raite" desde la noche del sábado 14 de abril, sin embargo fue hasta el domingo 15, a las 05:00 horas, que llegó a su casa, en la colonia Villas del Colorado.

Sergio Enrique y Valeria abordaron el asiento trasero del auto para llevar a la joven a su domicilio, pero durante el trayecto iban discutiendo.

Óscar Manuel explicó que el imputado agredía el brazo y cuello de Valeria mientras le recriminaba "Me vas a decir o no. No estoy jugando".

Al pasar frente a una farmacia, Sergio Enrique pidió al conductor que detuviera el auto y entró al establecimiento. Se presume que ahí compró unos guantes de látex.

Posteriormente se dirigieron al domicilio de un amigo de Sergio Enrique, en la colonia Lomas de Abasolo. Ahí, Óscar Manuel decidió dejar sola a la pareja al ver que seguían discutiendo, y fue a una tienda a comprar cigarros.

Poco antes de las 07:00 horas y tras fumarse un par de cigarros, Óscar Manuel regresó al auto y encontró a Sergio Enrique ahorcando a Valeria, por lo que lo pateó, diciéndole que se dejara de "ondeadas".

Sin embargo, la única respuesta del imputado fue "Esto tiene que pasar porque habló de más, se le soltó la lengua".

Óscar Manuel se dispuso a buscar algo para defender a Valeria, pero se dio cuenta de que la joven sangraba por la nariz y cuello y no reaccionaba; esto lo dejó paralizado.

Ese momento fue aprovechado por Sergio Enrique para bajar el cuerpo de su novia y llevarlo a rastras a una casa en construcción.

Se presume que ahí la golpeó con un trozo de concreto, mismo que colocó en un suéter junto con los guantes y un pedazo de vidrio, los envolvió y se fue en compañía de Óscar Manuel hacia el fraccionamiento El Cóndor.

Foto: El Mexicano

Según lo señalado por el Ministerio Público, durante el trayecto Sergio Enrique amenazó a su amigo sobre denunciarlo ante las autoridades y repitió lo que había dicho sobre la joven hablando de más.

Asimismo arrojó el suéter en un camino de terracería para deshacerse de la evidencia.

Ante esta declaración, la juez determinó la vinculación a proceso de Sergio Enrique por el delito de feminicidio.