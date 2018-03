"¡Vamos tía ándale!, vamos porque nunca nos sacan"

Culiacán.- Con estas palabras es como Gilberto convenció a sus tías, para que lo llevaran a pasear al dique La Primavera,"porque nunca nos sacan".

Sus tías cedieron a la insistencia del menor de 15 años, por lo que prepararon todo, primos y sus tíos se subieron a un Renault Clio gris y emprendieron la travesía.

Durante el viaje el estudiante de secundaria se mostró siempre contento, pero al mismo tiempo desesperado por llegar al lugar y divertirse junto con sus primos.

Al llegar, el joven de tez morena se alistó para meterse al agua. Con una playera negra y un short blanco el y su primo se metieron al lago.

Estuvieron por la orilla. Vieron unos corchos y los tomaron, agarrados del corcho flotaban por lo que sólo pataleaban. En algún momento el menor se alejó de a orilla, y la corriente, la cual es fuerte lo arrastró. Como el pedazo de "hielo seco" era inestable y la corriente fuerte, empezó a 'sangolotear' al joven haciendo que se soltara del flotador.

No se dio por vencido, nadaba, y se sumergía, salía, nadaba, y los remolinos lo jalaba al fondo.

Su tío al ver que el joven luchaba por mantenerse a flote, se metió para ayudarlo, pero una vez más la corriente lo impidió. Al lugar iban llegando unas personas con un jet skie por lo que le pidieron rápido que lo metieran al agua.

Los minutos corrían el menor se cansaba, la moto acuática necesitó tiempo para estar lista, pila gasolina, no quería encender.

Por fin después de tantos intentos la moto prendió, pero el menor ya no se vio.

Quizás fue el cansancio el que terminó por vencer al muchacho.

El canal San Lorenzo desemboca en el lugar donde se bañaban, por lo que los remolinos que se formaban eran fatales.

Inmediatamente llamaron al número de Emergencias, policías, bomberos y Cruz roja se trasladaron al lugar. Los que traían el jet skie seguían buscándolo.

Minutos después, llegó María de los Ángeles la mujer que trajo al mundo a Gilberto, no podía contenerse al dolor que sentía.

El desespero, la tristeza, y el desconcierto hicieron que intentará aventarse al agua.

Sus familiares la detuvieron.

Entre llantos exclamaba "Mi bebé" "no mi bebé" "hay que sacarlo" "entre todos hay que buscarlo, somos muchos si lo podemos sacar" "no me importa que valla mal en la escuela" "que tiene que se la vuelva a pintiar" "ya no lo regañaré" "por Dios quiero despertar".