AMLO propone a oposición que soliciten el adelanto de la revocación de mandato

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso en La Mañanera a la oposición de su gobierno, ante las recientes manifestaciones del Frente Nacional AntiAmlo (PRENA), en la Ciudad de México, a solicitar de manera anticipada la votación para la revocación de su mandato.

“Que se articulen, que terminen de formar ya el bloque conservador reaccionario, es cosa de que se junten”, declaró Andrés Manuel ante las recientes movilizaciones que se han realizado en su contra por parte de los “conservadores orgánicos”, como él los llama.

Esto luego de que FRENA advirtiera que no retirará el platón en el centro histórico de la Ciudad de México hasta que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia del país, sin embargo el mandatario sugirió no esperar tanto.

Por ello, AMLO propuso a sus opositores tratar de convencer al Congreso a que adelanten la consulta para la revocación de mandato, misma que Andrés Manuel ya había solicitado adelantar para el 2021 y fue rechazada por los ministros de la Suprema Corte.

"Yo estaría de acuerdo que se adelantara para darles a ellos opciones, que no vayan a estar tanto tiempo. Sino es así, pues vienen las elecciones del 2 de julio y ellos pueden convocar al pueblo a que no voten por el partido o los partidos que simpatizan con la idea de transformar el país, los que nos apoyan, que voten por los partidos opositores a nosotros”, declaró AMLO en La Mañanera.

López Obrador ha repetido en varias ocasiones que será hasta el año 2022 que se realizará la consulta de revocación de mandato, y si los ciudadanos piden que se retire el poder él aceptará, pues ha dicho que no estará al frente del Gobierno sin el apoyo y respaldo de los mexicanos.

Por otra parte, el mandatario indicó que ha dado la orden de mantener la seguridad de los integrantes de FRENA, para protegerlos y que reciban atención médica durante su estancia en el platón, sin embargo hizo un llamado a los líderes del movimiento a mantenerse en el campamento y no retirarse a dormir a hoteles durante la noche.

Ahora fue un avance porque ya es una manifestación de otro tipo, ya son casas de campaña, pero que no sea sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí que se queden los dirigentes que no se vayan a hoteles, porque yo camine durante mucho tiempo y me quedaba en el campamento y cuando estuve en casa de campaña pues ahí dormí”, aseveró AMLO.