Diputados de Morena pide a Comisión Permanente no obstaculizar desafuero de Huerta y Toledo

Ciudad de México.- Los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados pidieron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no retrasar la realización del segundo periodo extraordinario para avanzar en el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta quienes enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito y supuesto abuso sexual de menores respectivamente.

"Estamos en desacuerdo con la justicia selectiva fomentada por un puñado de legisladores irresponsables, a quienes los exhortamos a quitarse la máscara para que la gente les identifique como lo que son, cómplices de la impunidad", señalaron los legisladores.

Asimismo, en un escrito dirigido a la Comisión Permanente, los 32 legisladores exigieron a "la mesa directiva de la Comisión Permanente, a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y a todas y todos los legisladores de la Comisión Permanente a no ´poner pretextos, no retrasar, no evadir más y no obstaculizar por ningún motivo la discusión y aprobación para que la Cámara de Diputados se constituya en un periodo extraordinario como jurado de procedencia y concluya con este pendiente que tenemos con todas y todos los mexicanos".

Fueron persistente en convocar al periodo extraordinario para discutir el desafuero de Saúl Huera quien enfrenta una acusación por la presunta violación cometida en contra de un menor de 15 años, mientras que Mauricio Toledo es señalado de enriquecimiento ilícito.

