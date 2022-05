Lo que se sabe sobre la deforestación del Tren Maya: Gobierno de AMLO reconoce tala de 300 mil árboles

México.- Ante las críticas contra la deforestación que provocan las obras del Tren Maya, el gobierno de AMLO reconoció que 300 mil árboles serán talados para la construcción del Tramo 5 sur, el cual no todavía no tiene estudios de impacto ambiental, aunque ese y otros daños se buscarán reparar plantando otros 142 millones de árboles.

En La Mañanera de AMLO del 2 de mayo de 2022, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, salió en defensa del Tren Maya al resaltar que más de 142 millones de árboles han sido sembrados en la ruta del proyecto, aunque reconoció que 300 mil árboles de "acahuales" serán talados por el Tramo 5 sur, lo que ha sido objeto de críticas por parte de ambientalistas y famosos.

"Estamos hablando de más de 142 millones de árboles sembrados, contra los 300 mil árboles que van a ser (talados) en el Tramo 5 sur y que han generado mucha polémica, y estamos hablando de acahuales, en el caso del Tramo 5 sur, y aquí estamos hablando de 142 millones de árboles que van a ser maderables como caoba y cedro", dijo María Luisa Albores sobre el Tren Maya.

Sin embargo, la titular de Semarnat reconoció que todavía no tiene estudios de impacto ambiental sobre el Tramo 5 del Tren Maya, pero un decreto ha permitido que las obras continúen.

Detalló que desde el 22 de noviembre de 2021 existe un "decreto para hacer permisos provisionales" que permite el avance del Tramo 5 aunque el estudio ambiental no haya sido concluido.

"No quiere decir que en estos tramos no se estén haciendo estudios técnicos y de impacto ambiental. Estamos trabajando con cada uno de los consorcios y la promovente, con Fonatur", explicó la funcionaria.

Al presentar un informe de "Acciones medioambientales en la región del Tren Maya", la secretaria de Medio Ambiente dio a conocer que 420 mil 216 hectáreas han sido reforestadas en los cinco estados por los que cruza el proyecto insignia de AMLO, con un total de 450 millones de árboles sembrados.

Semarnat reconoció que no tiene estudios de impacto ambiental para el Tramo 5 sur del Tren Maya. Foto: Cuartoscuro

AMLO vs ambientalistas

Por su parte, desde el pasado 24 de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no se afecta al medio ambiente" con la construcción del Tren Maya ni habrá destrucción de la selva, sio que los árboles talados corresponden a "monte" y "acahuales" sobre una brecha de unos 50 kilómetros.

"No hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho de 50 kilómetros de los 1,550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto", reprochó AMLO a los artistas que se sumaron a la campaña Sélvame del Tren.

Este 2 de mayo, retomando las críticas contra los grupos de ambientalistas que piden que se detengan las obras del Tramo 5 del Tren Maya, AMLO acusó a Grupo Xcaret de estar detrás de la campaña.

Tras tildar de "pseudoambientalistas" a quienes denuncian los daños ecológicos de la obra, el mandatario advirtió que su gobierno no permitirá que se detenga el avance del Tren Maya, pues sostiene que representa grandes beneficios para el sureste del país.

"Ya intensificaron más con los pseudoambientalistas alcahuetes la campaña contra el Tren Maya, pero no vamos a permitir que se detenga una obra que va en beneficio de todo el sureste nada más por la protección de intereses, de grupos económicos que alquilan a pseudoambientalistas o compran a pseudoambientalistas, a comunicadores, columnistas, medios de comunicación. No, ya se terminó el influyentismo", agregó.

Además, la titular de Semarnat acusó a la empresa de nunca haber realizado estudios de impacto ambiental para sus construcciones, por lo que uno de sus proyectos se encuentra clausurado temporalmente. "Xcaret es un grupo que prefiere pedir perdón que pedir permiso", criticó.