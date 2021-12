¿Lo que tuvimos es mejor que lo que hay? Cuestiona Loret de Mola a exsecretario de salud

Ciudad de México.- El periodista Carlos Loret de Mola abordó el tema del actual desabasto de medicamentos y el manejo de la pandemia de Covid-19 en México en la reciente edición de Latinus, que contó con la presencia de los exsecretarios de Salud Salomón Chertorivski Woldenberg y José Narro Robles.

Al inicio de la entrevista, el periodista citó las declaraciones del presidente López Obrador donde acusa al viejo régimen de los actuales problemas del sector salud.

“¿Lo que había era mucho mejor que lo que hay?” cuestionó Loret de Mola a Chertorivski

“Muchísimo mejor, no tengo la menor duda. Teníamos un sistema universal de vacunación reconocido en todo el mundo; teníamos un sistema que financieramente in acreciento. Tuvimos un sistema que fue incluyendo a las personas que no tenían derechohabiencia por su estatus laboral y empezó a general una mejor posibilidad de pensar en un sistema universal”, respondió Chertorivski

Respecto al desabasto de medicina, el doctor Narro aseguró que existe opacidad e improvisaciones en la actual administración. Para comenzar mencionó que el problema se le atribuye a la corrupción, pero en estos tres años se presentaron acusaciones contra los responsables del desbasto.

“Se culpa a la corrupción, pero la pregunta es ¿En estos tres años, cuantas denuncias penales se han formulado?¿Cuánta Chertorivski gente está siendo juzgada por esa supuesto [Corrpción]?”, cuestionó el doctor Narro.

“El tema de la pandemia y el desabasto tiene responsables y hay que encontrarlos”, añadió Narro antes de sugerir que el sistema debe de encontrarlo

Por su parte, el militante de Movimiento Ciudadano intervino para decir que en México hay más de 660 mil muertes que le resultan anormales.

“En un año común y corriente en nuestro país hay entre 720 y 730 mil muertes por todo… En estos 20 meses llevamos 660 mil muertes adicionales de las que hubiera habido”

“México necesita un ejercicio de reconstrucción de la verdad”, añadió Chertorivski antes de mencionar que en la Cámara de Diputados propuso la creación de una comisión especial para investigar la verdad sobre dichas muertes.

En cuanto a los costos de las medicinas, Chertorivski explicó en los sexenios pasados se creó un comité encargado de hacer estudios de demanda para mantener el abasto de medicamentos necesarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tanto Narro, como Chertorivski y su entrevistador coincidieron que el desabasto de medicamentos es culpa del actual gobierno.