Niega FCM tener acercamiento con Monreal

Ciudad de México.- El Frente Ciudadano por México rechazó que esté en negociaciones con Ricardo Monreal para que sea su abanderado en la Ciudad de México para el 2018.

En entrevista luego de presentar la agenda legislativa del Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano) en la Cámara de Diputados, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, dijo que ahora no están pensando en encabezar candidaturas, como sí están pensando en otros partidos, ahora, dijo tienen la convicción de cambiar el rumbo del país.

Ricardo Monreal. Foto: El Universal

- ¿Hay pláticas del Frente con Ricardo Monreal para que encabece la CDMX?

- No, no, no, para nada. Ninguna. Nosotros estamos, como ya se dijo aquí, estamos concentrados en los temas que tienen que ver con el proyecto, con el programa, con la agenda legislativa, con seguir impulsando el Frente, no estamos pensando en candidaturas, eso es claro lo que hemos planteado, nosotros vamos a seguir trabajando para consolidar el proyecto.

Alejandra Barrales aceptó que sí le interesa ser la candidata a jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD y consideró que sería un orgullo que su partido y los ciudadanos la considerarán.

Dante Delgado, Claudia Barrales y Ricardo Anaya. Foto: Twitter

"Todo mundo sabe que ha sido parte de mi historia política, por supuesto que para mí sería un orgullo, si mi partido, sobre todo los capitalinos consideran que yo puedo tener esa posibilidad, pero hoy estamos concentrados en el tema del Frente".

FCM ya se reparte de cargos públicos

El Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), inició ya el reparto de cargos en el convenio que entregó al INE. De entrada, señala que el titular de la Secretaría de Gobernación en 2018 será propuesto por fuerzas políticas del frente distintas a la del titular del Ejecutivo.

En el documento señala que el titular de Segob asumirá la función de líder del gabinete, con la intención de garantizar la pluralidad y acabar con el régimen presidencialista.

En el convenio quedó asentado:

“El titular de la Secretaría de Gobernación, asumirá, además, la función de líder de gabinete y será propuesto por fuerzas políticas distintas a la del Presidente de la República, garantizando la pluralidad indispensable para la puesta en marcha del nuevo régimen”.

Entre sus propósitos destaca que se llegue a un gobierno de coalición que pugne por la conformación de un gabinete plural e integrado con criterios de paridad de género, el cual deberá ser ratificado por consenso del Congreso a fin de que los perfiles sean los adecuados para ejercer el cargo.

Los mexicanos queremos un país en paz y próspero. El #FrenteCiudadano es la oportunidad para transformar a México.https://t.co/jEHdN2bKAK — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 11 de septiembre de 2017

Plantea que los órganos de gobierno tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, durarán toda la Legislatura completa y no por un año como hoy se negocia.

Con Información de: El Universal

También puedes leer