"Te sientes Dios": Vicente Fox cuestiona a AMLO

México.-El ex presidente Vicente Fox críticó la propuesta de prohibir el "chapulineo" de ex funcionarios públicos a las empresas privadas, que de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá de modificarse y quedar establecido los primeros diez años después de dejar el puesto en el gobierno.

A través de su cuenta en Twitter, el ex presidente de México escribió: ¿Quien te crees para prohibir lo que esta permitido? ¡ Sangras por la herida porque a ti nadie te ofrecería algo similar. Deja de meterte en la vida de los demás!. ¿Acaso ya te sientes Dios?".

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 13 de febrero de 2019

El tono molesto de Fox obedece a la declaraciones de López Obrador en su conferencia matutina, en donde afirmó que "Chapulines fifís brincan, chapulines conservadores brincan a trabajar a las empresas relacionadas con ellos", y fue el momento que expreso que esta práctica debe de quedar prohibida.

El político tabasqueño externó que no resulta ilegal el "chapulineo" de funcionarios públicos al sector pribadao, pero en su opinión, calificó como inmoral y de vengüenza esta acción, que no se presenta otros países.

Los tuits del ex presidente Fox se hicieron presentes y escribió que nadie le daría trabajo a López Obrador, “porque no hablas inglés y no tienes título”.

Claro a tí @lopezobrador_ te corroe la envidia porque nadie te va a ofrecer ningunos de esos puestos. Sencillo porque no hablas ingles y no tienes título. https://t.co/rx2KKhpq8S — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 13 de febrero de 2019

En defensa de López Obrador entró el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que llamó a Vicente Fox como "cabeza hueca" y que está enloquecido.

Cabeza hueca, cada día estás más enloquecido en tus comentarios y más patético en tu pseudo actividad política. https://t.co/E4xQl4AHCR — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 13 de febrero de 2019

La discusión en redes sociales obedece a la lista de diez ex fucionarios que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, hizo pública y que corresponden a colaboradores de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y hasta Felipe Calderón.