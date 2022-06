"Yo aguanto vara": Truena Samuel por 'mentadas' a él, a AyD... y a su esposa Mariana

Nuevo León.- El Gobernador Samuel García tronó por los reclamos y "mentadas" que recibe por el desabasto de agua, apagones y hasta por el aumento en los contagios de Covid de las últimas semanas.



En conferencia de prensa, el emecista dijo que él y su equipo están para "aguantar vara", pero durante cerca de cinco minutos reprochó los reclamos que le hacen.



"Ayer me mandan: 'Primero sin agua, y ahora sin luz'... y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mientan la madre, pero sabroso: 'Inga tu madre, Samuel'... yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa", dijo.



"(Pero) ahí está El Bronco, ahí está al que le deben mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara.



"Es muy importante que la ciudadanía haga su parte y, si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa si no hay luz. Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE... y resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mi me toca el abasto del agua... ¡Pues no, señores!, el abasto del agua le toca a Conagua... a AyD le toca organizar la distribución, ¿pero qué distribuye, si no hay agua?".



Durante la conferencia semanal sobre el desabasto de agua, el emecista dijo que los trabajadores de AyD han sido hasta apedreados cuando llevan tinacos comunitarios.



"A los de Agua y Drenaje les gritan, les tiran piedras... todavía que les llevan un tinaco, los corretean", dijo el Gobernador en tono molesto, "¿qué culpa tiene Agua y Drenaje que hace tres o cuatro años no previeron esta crisis?".



Luego, García dijo también que le empiezan a reclamar el aumento de casos de Covid.



"Es más, ya llegaron al punto, no me lo vas a creer, pero ya llegaron al punto que hasta me culpan de la quinta ola del Covid", dijo dirigiéndose al director de AyD, Juan Ignacio Barragán.



"Sé que mucho es madreada, pero muchos lo dicen en serio: 'No hay agua y no hay luz, es culpa del nuevo Nuevo León', llevamos ocho meses, por favor".



Finalmente, el Gobernador acusó que hasta su esposa Mariana Rodríguez, titular honorífica de la Oficina Amar a Nuevo León, recibe insultos.



"Es más", dijo, "mi esposa, que ni es funcionaria, no tiene cargo, no tiene sueldo, no tiene nombramiento... (y) todos los días le mientan la madre, que por su culpa no hay agua... ¡Mariana!, tiene 26 años".

El Gobernador dijo aceptar la crítica, pero pidió que sea constructiva e informada.