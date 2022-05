11 asesinatos de periodistas en México, y el gobierno de AMLO sólo condena en tuits

México.- Palabras de lamentación, más que acciones, ha privilegiado el gobierno de la Cuarta Transformación a la hora de expresarse en la red social Twitter cuando asesinan a un periodista en México, 11 en lo que va de 2022.

“La eficacia” de la federación a través del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, ha destacado por la práctica de reciclar los tuits lanzados con “profundo” sentimiento para condenar los asesinatos de los comunicadores.

Pareciera que la austeridad proclamada por la 4T también aplica en la expresión de los funcionarios a fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. Ramírez utiliza un mismo patrón discursivo (“machote”, llamado comúnmente) para condenar el asesinato de un periodista.

El doble discurso

Mientras en el espacio de la Mañanera “¿Quién es Quién en las Mentiras de la Semana?”, se denuesta el trabajo de los medios y de los periodistas, por el otro, se condena cuando se les arrebata la vida por su trabajo periodístico.

En los tuits del vocero de AMLO hay condena y luego promesas recicladas, al igual que en otras administraciones. Las cosas y las declaraciones son las mismas: “Habrá una investigación coordinada entre el Estado y la federación, y sobre todo no habrá impunidad”.

Minimizar

No todos los asesinatos en el año 2022 han logrado la mención, visibilización o “bendición oficial” desde la cuenta de Twitter de Ramírez Cuevas. Inclusive se desconoce por qué sí condena unos, otros crímenes contra periodistas no; ¿por qué algunos compañeros caídos, como Margarito Esquivel, no han merecido siquiera ser nombrados el día de sus asesinatos?

México está en alerta internacional.

Es el país más letal para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental, indica CPJ Comité de Protección a Periodistas. De 2000 a la fecha, el organismo internacional Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De acuerdo con su estadística, 47 ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 33 en el de Andrés Manuel López Obrador.

Periodistas asesinados en lo que va del año

José Luis Gamboa, reportero en Veracruz

El 10 de enero asesinaron a puñaladas al reportero que escribía sobre temas de seguridad. Presidencia no tuvo ningún mensaje de condena. A finales de abril detuvieron a una persona acusada del asesinato.

Margarito Esquivel, fotoperiodista en Tijuana

El 17 de enero, el fotoperiodista recibió un disparo en la cabeza. Había sufrido amenazas e intentaba ingresar al Mecanismo Federal de Protección de Gobernación. El vocero presidencial no emitió comunicado.

Lourdes Maldonado, periodista de TIjuana

El caso de Lourdes Maldonado fue el que más atención captó a inicios de año, ya que en una Mañanera había denunciado temer por su vida. Fue asesinada el 23 de enero. Tres sicarios fueron detenidos. Se desconocen motivos y autor intelectual.

Roberto Toledo, periodista de Michoacán

Cuando asesinaron a Toledo, el 31 de enero, Ramírez condenó el asesinato y dijo que se trabajaría para esclarecerlo, que no habría impunidad. Después señaló que no era periodista. Reporteros lo defendieron.

Heber López, fundador y editor de noticias web Oaxaca

El periodista había escrito sobre actos de corrupción de funcionarios en Salina Cruz, Oaxaca. La Fiscalía local negó que su crimen tenga relación con sus publicaciones. Lo asesinaron a tiros el 10 de febrero.

Jorge camero, director de portal en sonora

Fue asesinado a balazos en Sonora el 24 de febrero. Dos días después de su muerte, la Fiscalía negó que el crimen tuviera vínculos con su trabajo periodístico. Dijeron que estaba relacionado con grupos delictivos.

Juan Carlos Muñiz, periodista de Zacatecas

La condena oficial por el asesinato de Muñiz es similar a las de Ramírez, Mollinedo, García, Toledo y Maldonado. Fue asesinado el 4 de marzo. Todos los casos han sido criticados por Artículo 19.

Armando linares, periodista en Michoacán

Armando Linares fue asesinado el 15 de marzo en Zitácuaro después de su compañero Roberto Toledo. Había pedido protección al Mecanismo Federal, pero le fue negada. No fue nombrado por Cuevas sino hasta abril.

Luis Enrique Ramírez, columnista de el debate en Culiacán, Sinaloa

El columnista de El Debate fue asesinado el 5 de mayo. Había trabajado en medios nacionales como La Jornada. Escribía sobre política, y en 2011 había denunciado sentirse en peligro tras el asesinato de Luis Pérez.

Yesenia mollinedo, directora del portal digital el veraz y sheila johana García, camarógrafa del portal el veraz, Veracruz

Dos mujeres periodistas fueron asesinadas a balazos en Veracruz el lunes 9 de mayo. De nuevo, Ramírez hizo hincapié en que los gobiernos estatal y federal “trabajarán juntos para esclarecer su muerte”.

La última palabra la cambió respecto al tuit sobre el asesinato de Luis Enrique Ramírez: Había dicho “trabajaremos en coordinación con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso”.

El mensaje contra la impunidad de nuevo se hizo presente. López Obrador lamentó los hechos y justificó que el problema de la inseguridad la dejaron gobiernos anteriores.