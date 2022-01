15 embajadores designados por gobierno de AMLO se suman a Quirino Ordaz

México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció quince nuevas designaciones de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para representantes de México en el extranjero, las cuales fueron realizadas entre ascensos y concurso de embajadores.

Entre estas destacaron los nombramientos de los exgobernadores priistas de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa González, designados a los consulados de Barcelona y República Dominicana, respectivamente.

Dichos nombramientos se suman al hecho por la actual administración el pasado año sobre la figura del exgobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a quien el presidente ofreció la Embajada de España.

No obstante, en el comunicado publicado este lunes en el portal web del Gobierno de México no se mencionó la situación de la designación del ex mandatario estatal del PRI en Sinaloa.

A Quirino Ordaz le fue negada la licencia para colaborar con el gobierno del presidente López Obrador como embajador de México en España, ello luego de que la mayoría de los integrantes del Consejo Político Nacional del PRI votara en contra de dicha solicitud.

Los militantes del tricolor acusaron que la invitación hecha por el actual gobierno de la Cuarta Transformación a uno de los mandatarios priistas mejor evaluados, tiene como propósito dividir internamente al partido y, a su vez, perjudicar la alianza nacional Va por México.

En su momento, los analistas políticos y los propios afiliados al Revolucionario Institucional aseguraron que la invitación hecha por el presidente López Obrador a Ordaz Coppel fue para "agradecer" que no haya operado a favor del PRI en las elecciones del 6 de junio de 2021, comicios donde resultó ganador el morenista Rubén Rocha Moya, frente a Mario Zamora de la alianza opositora.

También, en su columna en el diario Vanguardia de Saltillo, Coahuila, el columnista Plácido Garza, señaló que posiblemente el gobierno de España había rechazado a Quirino Ordaz para ser embajador de México en el país europeo. No obstante, dicha versión fue desmentida por el propio Ordaz Coppel

Los nuevos nombramientos del gobierno de AMLO en el extranjero

Los siguientes son las 15 nuevas designaciones diplomáticas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador:

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania.

Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la embajada de México en la República Dominicana.

Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y exdiputada federal, a la embajada de México en Brasil.

Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.

Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de amplia trayectoria, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.

Pablo Monroy Conesa, actualmente consultor jurídico adjunto “A” en la Cancillería, como embajador de México en la República del Perú.

Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.

Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, quien fungirá como titular del consulado de México en Barcelona.

Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.

Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.

María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.

Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá.

Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.

Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.

Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada de México en Nicaragua.

Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.