¡2021, año para el olvido! Enlista Brozo las promesas incumplidas en el gobierno de AMLO

México.- El payaso Brozo exhibió las promesas incumplidas por el gobierno de AMLO durante el 2021, que consideró "un año para el olvido" al estar marcado por numerosas fallas de la 4T en diversas materias.

En el último capítulo del año de su programa "TeneBrozo", transmitido en el canal de YouTube de Latinus, Brozo mencionó una larga lista de promesas incumplidas por AMLO, comenzando por su fallida lucha contra la corrupción y la aplicación de su lema "primero los pobres", así como los precios de los combustibles que el morenista prometió bajar durante su campaña.

"Muchos quisieran pensar que el 2021 fue un año para el olvido: no se acabó con la corrupción, no se instauró un auténtico estado de derecho, no se puso primero a los pobres, no bajaron las gasolinas", mencionó.

El payaso interpretado por Víctor Trujillo recordó la supuesta injerencia del narco en diversas regiones del país durante el proceso electoral 2021, además de señalar el estancamiento de la economía mexicana y la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que México contaría con un sistema de salud como el de Suecia o Dinamarca.

"En varias regiones no tuvimos elecciones libres por culpa del narco, no disminuyó la deuda, no aumentó la transparencia, no se atrajeron más inversiones y las que hay no están seguras, no tenemos un sistema de salud como en Suecia", subrayó.

Brozo añadió que el gobierno de AMLO no apoyó a la cultura, el deporte y la ciencia, no logró vender el polémico avión presidencial y tampoco ha resuelto a la fecha el caso Ayotzinapa que implicó la desaparición de 43 estudiantes normalistas.

"No se apoyó a la cultura ni al deporte o a la ciencia, no se vendió el avión presidencial, no se impulsó el desarrollo de fuentes de energía renovables, no se solucionó la saturación del aeropuerto capitalino, no supimos qué fue de los jóvenes de Ayotzinapa", dijo.

El comediante también aludió a la crisis migratoria que vive México, las alarmantes cifras en pobreza, inseguridad y desempleo, la militarización del país con el despliegue de la Guardia Nacional e incluso las tensiones de AMLO contra organismos autónomos como el INE y el Poder Judicial.

"No se garantizó el libre tránsito de migrantes, no disminuyó el número de pobres, no se acabó el 'huachicoleo', no se redujo la inseguridad ni el desempleo, los militares no regresaron a los cuarteles, no hubo crecimiento económico, no se respetó a los organismos autónomos ni a la sociedad civil", aseveró Trujillo.

Tras mencionar su larga lista de fallas de la 4T, Brozo apuntó que no deberíamos olvidar el 2021 y las promesas incumplidas del gobierno de AMLO, advirtiendo que si lo olvidamos terminaremos repitiéndolo.

"No, el 2021 no fue un año para el olvido, porque si nosotros lo olvidamos estamos condenados a volver a sufrirlo", declaró Brozo.