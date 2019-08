255 tiroteos han sucedido en el 2019 en los Estados Unidos

México.- Al 5 de agosto del año en curso han sucedido más de 33 mil 247 incidentes relacionados con la portación de armas en el territorio de los Estados Unidos, de los cuales al menos 255 estarían catalogados como tiroteos masivos, lo que se traduce en 8 mil 798 muertes, de acuerdo con el Gun Violence Archive 2019.

Creada en octubre del 2012 para proveer datos y abrir la conversación en la Unión Americana respecto a la violencia relacionada con las armas de fuego, la organización sin fines de lucro detalló un total de hasta 17 mil 488 personas heridas al 5 de agosto del 2018, esto como consecuencia de acciones similares a las recientemente ocurridas en El Paso, Texas, el 4 de agosto del 2019.

Cabe destacar el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard Casaubón, donde se calificó como un acto de terrorismo contra mexicanos en Estados Unidos:

«México rechaza y condena de manera absoluta el cobarde ataque perpetrado ayer en El Paso, Texas, el cual considera como un acto terrorista contra mexicanos inocentes. Por tal motivo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emprenderá una serie de medidas jurídicas, diplomáticas y de protección para garantizar justicia para las víctimas del tiroteo y proteger los derechos de las comunidades mexicanas en Estados Unidos», informó la dependencia.

En este tenor, el abogado internacionalista José Ramón Bohón Sosa especificó que esta clase de atentados buscan llegar a víctimas muy específicas de la sociedad, impulsados por los discursos políticos xenófobos, justo como el que llevó a la Presidencia a Donald Trump.

El legista enfatizó que es lamentable y triste la muerte de los connacionales y de los ciudadanos estadounidenses; no obstante, convocó a no replicar estas situaciones en la República mexicana con los migrantes centroamericanos:

«Las políticas de odio están logrando efectos sociales, quitando vidas. Estos agravios parten de un discurso y concluyen con disparos de armas de fuego contra mexicanos o hispanos. Pese a que la mayoría de muertos no son mexicanos, el agresor pretendía expresamente dañar a la comunidad hispana, aunque no fue así».

Advirtió que en México existen conductas de rechazo a las personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que dejan su país en la búsqueda de mejores condiciones de vida, en una total carencia de empatía:

Tenemos muchos centroamericanos que piden una moneda, apoyo para comer, esperan que pase el tren para subirse, y también nosotros nos comportamos de una manera no solidaria y sin respeto a nuestros hermanos. No llegamos al extremo como en Estados Unidos, pero no estamos cumpliendo nuestra labor de seres humanos».