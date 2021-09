8 de cada 10 personas en México, aceptaría marihuana medicinal

México.- La polémica social ante la eventual legalización y despenalización de la marihuana en México ha tomado fuerza en las últimas semanas. Según los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 70 por ciento de los ciudadanos se muestra de acuerdo con esta regulación, aunque el 58 por ciento está en desacuerdo de que se cultive mariguana para su comercialización y otro 40 por ciento de los encuestados señala que aumentaría la violencia asociada al narcotráfico.

Pero ¿qué dice hasta ahora la ley al respecto? En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del uso personal de cannabis y ordenó al Congreso a regularlo. Pese al mandato de la Corte y al vencimiento de tres prórrogas, el Poder Legislativo no pudo aprobar la Ley Federal de Control de Cannabis y el asunto volvió a la SCJN, quien se vio obligada a aprobar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad este 28 de agosto del 2021.

Con esta decisión, la SCJN permite llevar a cabo las actividades necesarias para consumir cannabis con un permiso emitido por la Secretaría de Salud a través de la Cofepris. No se permiten actividades mercantiles, consumir frente a menores de edad ni afectar a terceros, además de que no despenaliza su uso.

Seguridad

“Aunque es una decisión histórica, ante la ausencia de regulación, no existe una forma legal para poder adquirir cannabis. La declaratoria fue una victoria simbólica, pero el camino es largo”, señaló la organización México Unido contra la Delincuencia, quien ha promovido estos movimientos legales.

La encuesta Postura de los Mexicanos ante la Legalización de la Mariguana y la Despenalización de su Consumo, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, encontró que el 65 por ciento está de acuerdo con que las personas cultiven mariguana para consumo personal; 66 por ciento, con que se permita su consumo en espacios privados, y 61 por ciento, con que existan comercios en donde se venda.

Los entrevistados dieron su opinión respecto a los probables escenarios que podrían ocurrir en caso de la legalización de la mariguana. El 87 por ciento estima que es probable que su cultivo quede en manos de grandes empresarios y el 74 por ciento opina que es probable que los agricultores prefieran cultivar mariguana a otro tipo de cosechas. Para el 67 por ciento, es probable que el cultivo de la mariguana beneficie económicamente a México y 59 por ciento piensa que se podría reactivar la agricultura.

Según los resultados de la encuesta de la Universidad del Valle de México, el 71 considera probable que la legalización de la mariguana genere nuevas fuentes de ingresos, y el 65 por ciento, que atraiga empresas extranjeras. Sin embargo, también consideran que esta regulación podría ocasionar problemas en la relación México-Estados Unidos, así lo señaló el 57 por ciento de los encuestados. Únicamente 31 por ciento ve probable una mejora en la seguridad en el país.

Precisamente en materia de seguridad, para el 30 por ciento aumentaría el narcotráfico, 48 por ciento no ve un aumento ni disminución y 22 por ciento considera que disminuiría. Entre las principales desventajas percibidas, es que el 80 por ciento considera que provocaría aumento en el consumo de otras drogas y/o incremento en el consumo de mariguana, el 62 por ciento dijo que aumentaría la violencia y el 54 por ciento opinó que aumentaría la carga para el sistema de salud pública.

Ventajas económicas

Una de las principales ventajas que ven los ciudadanos es que se garantizaría que la venta de mariguana se realice bajo la supervisión del Gobierno, así lo consideró el 69 por ciento; un 52 por ciento dijo que se reducirían los impuestos para el Gobierno y un 44 por ciento, que se aseguraría atención médica a los consumidores.

La mariguana medicinal, aprobada en el año 2017, tiene un abrumador apoyo, ya que el 83 por ciento se mostró de acuerdo en su legalización.

Un alto porcentaje, el 87 por ciento, se muestra conforme con la venta de productos derivados de la mariguana que se comercializan actualmente en espacios públicos; incluso, 16 por ciento señala que ellos mismos o algún familiar compra estos productos frecuentemente o muy frecuentemente. El 55 por ciento también considera que el consumo de estos productos es benéfico para la salud, mientras que el 14 por ciento señala que son perjudiciales o muy perjudiciales para la salud.

La encuesta Postura de los Mexicanos ante la Legalización de la Mariguana y la Despenalización de su Consumo, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, señala que el 49 por ciento de los participantes dice estar informado sobre los aspectos que considera la propuesta de legislación, siendo estos cultivo, venta, posesión y consumo. No obstante, el 51 por ciento dijo tener poca información sobre este punto.

Rechazo social

Hiram Sosa Reyes, psicólogo social, consideró para Debate que los factores que intervienen en el rechazo que muestra la sociedad por el uso de sustancias como la mariguana tienen que ver con la construcción social que gira en torno a ella. “Evidentemente, hay una estigmatización sobre el hecho de consumir ese tipo de sustancias, que anteriormente eran consideradas como ilegales”, señaló.

Para el experto, eso es muy interesante, porque tiene que ver con toda la estigmatización que traen consigo las personas que pueden tener un gusto por consumir este tipo de sustancias, porque son sustancias que no están normalizadas, de alguna manera. Explicó que sería un equivalente, por ejemplo, al hecho de consumir alcohol, que al ser una sustancia que sí está dentro de la norma social, no tiene una estigmatización que roce el prejuicio negativo que gira en torno al consumo de la mariguana concretamente.

Hasta ahora, consideró que se ha hecho pública en qué consiste esta regularización, y gira en torno, particularmente, sobre el hecho de que una persona pudiera tener en su posesión e inclusive hasta tener su propia siembra. “Las reglas sí aparecen establecidas, pero faltaría ver cómo, como sociedad, adaptamos esa idea lúdica y qué significado y cuáles prácticas se van a genera en torno a esta apertura”, consideró.

De acuerdo con Hiram Sosa Reyes, no será muy fácil socializar esta decisión de llegar a darse, debido a que, si bien pueden estar en el entorno, también es verdad que existen los prejuicios y estereotipos sobre ello.

Para entender...

Vacío legal

La organización México Unido contra la Delincuencia aclaró que la última declaratoria, además de generar un vacío legal por no definir lo que las personas podrán o no hacer, únicamente tiene efecto sobre la Ley General de Salud y no así sobre el Código Penal Federal; de manera que, de no tener un permiso, todas las actividades relacionadas con la sustancia son un delito.