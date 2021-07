A AMLO no le gusta que alguien no sea su incondicional: Riva Palacio

México.- El periodista Raymundo Riva Palacio respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de ser señalado por segunda ocasión en la semana durante La Mañanera por difundir noticias falsas, referente a la liberación del narcotraficante “El Güero Palma”, el pasado 1 de mayo.

A través de su cuenta de Twitter, Riva Palacio aseguró que era evidente que a AMLO no le gustaba la columna que el comunicador publica, pues suele exponer datos sobre el gobierno, así como de sus cercaos entre la administración de México.

“No le gusta que lo confronte con datos. No le gusta que hable de sus cercanos. No le gusta nada que se le describa como un autócrata y populista. No le gusta que alguien no sea su incondicional”, escribió en la población.

Raymundo Riva Palacio recordó que ha destacado acciones del presidente Andrés Manuel, como la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, en el llamado “Culiacanazo”, pese a que Estados Unidos solicitaba la extradición del también hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Agrego que él no es el único que ha sido calumniado por AMLO, sino que la lista es larga y seguirá exponiendo periodistas que critican su gobierno.

“El presidente López Obrador se ensaña conmigo hoy, pero no soy el único. Su lista de personas a las que ha difamado, calumniado, linchado y tratado de intimidad es muy larga y diariamente sigue creciendo”.

¿Qué dijo AMLO en La Mañanera?

El mandatario mexicano recordó la publicación donde Riva Palacio daba por hecho de que había salido libre de prisión el narcotraficante Héctor “El Güero” Palma Salazar el 1 de Mayo, lo cual resultó falso.

Detalló que en sábado, 1 de Mayo, Día del Trabajo, un juez ordenó la liberación pero que él ordenó que se investigara si había otras denuncias o investigaciones que permitieran mantener al delincuente en prisión, resultado que sí había, por no lo que se le liberó.

AMLO indicó que en esa ocasión, Riva Palacio lo responsabilizó de la liberación del capo, por lo que merecía derecho de réplica, desmintiendo los dicho por el columnista.