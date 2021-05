A AMLO no le preocupan las denuncias ante la OEA por supuesta intervención en elecciones

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró, de manera despreocupada, que no tiene algo que esconder y que las denuncias ante la Organización de Estados Americanos (OEA) son parte del calor de las elecciones.

En la conferencia Mañanera de este 17 de mayo, AMLO fue cuestionado sobre cuál sería su reacción ante las constantes denuncias que ha recibido en la OEA, por parte de partidos políticos y candidatos.

"Estamos en vísperas de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema, esto es normal, no solo se presenta este fenómeno en México si no en otros países, cada vez que hay elecciones hay efervescencia política", explicó AMLO sobre las elecciones.

Cabe señalar que en México actualmente se desarrollan campañas electorales para conseguir la simpatía de la población y resultar vencedores o vencedoras, en las elecciones que se llevaran a cabo el 06 de junio, donde más de 20 mil cargos se están disputando.

Ante ello, México tiene reglamentos y leyes que prohíben a funcionarios públicos actuar a favor o en contra de algún candidato, candidata o partido político. No obstante, algunos candidatos en México, así como el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, consideran que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intervenido en las elecciones y por ello lo han denunciado ante la OEA.

"Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres, los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México", declaró AMLO sobre su deseo de que ocurran elecciones libres en el país.

México es de los países del mundo con más historias de fraude.

En múltiples ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que él no permitirá que haya fraude electoral, y en sus conferencias Mañaneras ha denunciado y expuesto en múltiples ocasiones a candidatos por la supuesta entrega de despensas o tarjetas a la ciudadanía.

"Que no se utilice los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes", aseveró el presidente mexicano.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador afirmó que todos los ciudadanos son libres de interponer las denuncias que vean convenientes según su perspectiva, pues México es un país libre y no hay nada que esconder.

"Somos libres el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir, y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, o cualquier organismo internacional desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos y no tenemos nada en México que esconder, ni nada de que avergonzarnos", declaró AMLO.