A AMLO todos le disputan el edén

México.- La contienda electoral para gobernador en Tabasco a celebrarse el primero de julio de 2018 no sólo enfrentará a Morena y al PRD, ambos partidos de izquierda, sino a tres personajes políticos que traen cuentas pendientes: Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Roberto Madrazo Pintado y Arturo Núñez Jiménez, actual mandatario local.

Teniendo como virtual candidato a la gubernatura a Adán Augusto López Hernández, el próximo año López Obrador busca ganarle la gubernatura al sol azteca, partido donde están algunos de sus amigos y que es en el que milita el gobernador, Arturo Núñez Jiménez, quien ha dejado en claro que la ruptura con el dirigente nacional de Morena no tiene regreso, debido a que se siente agraviado al llamarlo traidor, sólo porque su instituto político no logró despuntar en 2015.

Adán Augusto López Hernández. Foto: El Universal

“Tuve una ruptura con López Obrador mucho antes que está que tuvo ahora él conmigo, porque Morena se fue al cuarto lugar en la elección del municipio del Centro. Imagínate el debut de Morena en Tabasco, su tierra, como él dice, para su ego, soportar irse al cuarto lugar, no hubo más explicación de que nos traicionó el gobernador, así de simple”, señala Núñez Jiménez, quien ha dejado en claro que AMLO se encuentra dentro de sus cuatro adversarios políticos.

Núñez critica cómo Obrador no deja espacio para nadie más: “Su proyecto se llama: Andrés Manuel López Obrador, todo lo demás es vestir la mona”.

Andrés Manuel López Obrador Foto: El Universal

Pero el PRD no va solo a una contienda estatal contra Morena, estará acompañado por los partidos que conforman el Frente Ciudadano por México: MC y PAN, que podría tener como ingrediente extra, al PVEM, que es dirigido por Federico Madrazo Rojas, hijo del ex gobernador Roberto Madrazo Pintado, quien en 1994 le ganó la gubernatura a López Obrador con 297 mil votos.

El propio dirigente local del sol azteca, Darvin González Ballina, uno de los fundadores de este partido y que junto a AMLO, su amigo, enfrentaron a Madrazo Pintado en una contienda electoral hace 23 años, ha sostenido que aun cuando no olvida los agravios del ex gobernador priísta, ahora está dispuesto a sentarse “hasta con el diablo” con tal de sostener el poder en Tabasco, que lleva implícito frenar a Morena.

"Me acuerdo de una frase de un político aquí que decía: ‘Si para construir el templo del Señor hay que hablar con el diablo, vamos hablar con el diablo, nada más vamos a cuidar de que no se meta el diablo al templo’”, responde González Ballina cuando se le cuestionó sobre esta alianza PRD–PVEM.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

El actual líder del Partido Verde, Federico Madrazo Rojas, también defiende la posibilidad de una alianza con la izquierda, afirmando que los partidos deben dar muestra de civilidad y valentía por parte de la sociedad a la que representan. “Unidad es pensar y actuar como uno solo. Unión es pensar y actuar como es mejor para todos”, refiere.

Cuando se le cuestiona sobre las diferencias que su padre, Roberto Madrazo, tuvo con el actual mandatario, Arturo Núñez, quien es militante del Partido de la Revolución Democrática, partido con el que irían juntos por la gubernatura, Madrazo Rojas afirma que es un pleito del siglo pasado.

“Respeto muchísimo las diferencias políticas y hasta personales que el gobernador del estado y mi padre tuvieron el siglo pasado; para mí, una nueva generación es respetar de manera formal e institucional al gobernador del estado, es buscar construir y como he venido sosteniendo, nosotros como partido ni en lo personal Federico está en Tabasco para retomar pleitos del pasado”, precisa.

Federico Madrazo Rojas (derecha). Foto: El Universal

Bajo este escenario, López Obrador no sólo tendrán enfrente a Núñez Jiménez y a los fundadores del PRD, sino también a Roberto Madrazo Pintado, a través de su hijo Federico Madrazo Rojas; sin embargo, por el lado del PRI se puede encontrar a la hija del ex gobernador Mario Trujillo García (1971-1976), la diputada federal Georgina Trujillo Zentella, o bien al hijo del ex mandatario local, Salvador Neme Castillo, el actual titular de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Benito Neme Sastre, ambos son las cartas más fuertes que tiene el tricolor rumbo a 2018.

Morena no tiene miedo

El virtual candidato de Morena a la gubernatura y dirigente estatal, Adán Augusto López Hernández, asegura que su partido está listo para enfrentar al PRD y sus aliados, afirmando que ganarán todo porque las encuestas sobre preferencias electorales así lo señalan.

“Estamos haciendo nuestro trabajo que es acercarnos a la gente, de ganarnos la confianza de ellos y no es aventurado decir que Morena en Tabasco va a ganar las elecciones”, sostiene el también ex perredista.

Sobre la alianza PRD-PVEM, López Hernández atajó: “La verdad es que son gusanos de la misma guayaba; Madrazo, Núñez, todos ellos, ahí lo triste es que el partido haya perdido identidad, se aliaron hasta con quienes combatieron al partido y al movimiento de toda la vida”.

Raúl Ojeda Zubieta, ex candidato a la gubernatura de Tabasco, quien renunció a su militancia del PRD para apoyar a AMLO, lamenta cómo el sol azteca ha perdido sus ideales, su identidad y ahora buscar aliarse con quienes en el pasado agraviaron a la militancia.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

“Respeto la posición del gobernador Núñez, me cuesta trabajo entender a un Madrazo sumado a un frente donde esté el PRD local, conozco los pormenores de la situación; sin embargo, cada uno tendrá en su oportunidad enfrentar el juicio de la historia. No hago ningún juicio de valor y sé que estoy en el lugar indicado”, refirió.

“Tabasco está concebido para que a cualquier precio, hasta pactar con el diablo, impedir que el triunfo de la izquierda se consolide, de la izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador se consolide, no lo creo posible, porque creo que están perdiendo de vista la memoria colectiva y que a la hora de la boleta donde se ve Andrés Manuel la gente lo respalde”, aseguró.

El partido de López Obrador en su primera contienda electoral en Tabasco en 2015 alcanzó 115 mil 794 sufragios, lo que le permitió obtener una bancada con cuatro integrantes; además, con 32 mil sufragios, se quedó con la alcaldía de Comalcalco, uno de los municipios más emblemáticos para el sol azteca, porque alberga a parte de sus militantes fundadores, con estos números enfrentará al PRD, MC, PAN y PVEM el próximo año.

También puedes leer