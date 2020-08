A Hugo López-Gatell no le preocupa que gobernadores pidan su renuncia

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, dijo que no tiene por qué preocuparse por la exigencia de renuncia que le han hecho varios gobernadores por supuestamente hacer mal manejo de la contención de la pandemia en el país.

“Yo no tengo porque preocuparme porque, como lo dije en Puebla, yo les tengo absoluto respeto a los 32 gobernadores en tanto que son las personas titulares del Poder Ejecutivo Constitucional en los estados, a mí me parece que todas y todos ellos hacen un trabajo de enorme responsabilidad. Hoy constatamos en la conferencia que no hay ninguna enemistad”, respondió, Gatell.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Aseguró que durante el encuentro virtual con los gobernadores del día de hoy no vio a ninguno levantarse y decir; “saquen a este sujeto de la sala porque queremos que renuncie y pues evidentemente no tengo razones para renunciar”, agregó.

Dijo que tiene el encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de salud, e cual lo seguirá haciendo con su mejor empeño.

Te podría interesar:

Covid-19 México | 19 de agosto: Suman 58,481 muertes y 537,031 contagios

Hugo López-Gatell encabezará Cofepris y Conadic

López-Gatell: Pandemia por covid-19 en México entró en "fase de descenso"