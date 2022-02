¿A Palacio Nacional? Confiesa Salinas Pliego si quiere ser presidente de México

CDMX.- El tercer hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego, respondió en su cuenta verificada de Twitter si tiene intención de participar en algunas elecciones para llegar a ser presidente de la republica.

Fue en su cuenta verificada de Twitter "@RicardoBSalinas" que el dueño de Elektra, Banco Azteca y otras empresas hizo el planteamiento durante una serie de publicaciones contra algunas periodistas a quienes llamó "mitómanas y brujas".

"No tengan miedo, NO QUIERO ser presidente", twitteó Salinas Pliego después pedir irónicamente a las comunicadoras Carmen Aristegui , Denise Dresser, Anabel Hernández y otras formar un club para "mandarles naranjas" y con ello sigan con su trabajo.

"Son el clan de las mitómanas corridas, lo chistoso es que cuando una no puede conmigo va por más mentirosas a ver si en montón pueden… deberían hacer un club para mandarles naranjas y que sigan con su buen trabajo 'periodístico'. No tengan miedo NO QUIERO ser presidente", escribió el nacido en Monterrey, Nuevo León.

La serie de ataques en el Twitter del líder de Grupo Salinas inició al compartir la nota periodística titulada, "Salinas Pliego duplica ganancias con Pemex, a pesar de adeudos millonarios en impuestos: Anabel Hernández | Video", esta se publicó en la página de Carmen Aristegui.

"La desprestigiada @aristeguicnn @AristeguiOnline, que aún no se recupera aún de cuando la corrí de TV Azteca en 1994 por maleta...ahora se junta con la mitómana Anabel Hernández. Cosas veremos", respondió Salinas Pliego, empresario de 66 años nacido un 19 de octubre de 1955.