¡A dos años de la herida! AMLO revela que no le avisaron del intento de detención de Ovidio Guzmán en Culiacán

México.- AMLO reveló que no le avisaron del intento de arresto de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, que se enteró justo cuando se desató el caos en la ciudad y fue cuando interfirió.

En la conferencia Mañanera del 30 de marzo del 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un detalle más sobre el Culiacanazo o Jueves Negro, es decir, el conjunto de hechos violentos que se registraron en Culiacán, Sinaloa, el 17 octubre del 2019, cuando se intentó detener a uno de los hijos del Joaquín “el Chapo” Guzmán y provocó una reacción extrema del Cártel de Sinaloa.

Fue como respuesta a un cuestionamiento, sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto, no se enteró de las acciones de los elementos de la Marina en el basurero de Cocula, cuando AMLO respondió que era muy difícil que no estuviera enterado.

“Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado, yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron andar para detener al hijo de Guzmán Loera, o sea, no me avisaron, no supe antes, porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, me enteré cuando se generó el conflicto”, reveló AMLO sobre el Culiacanazo y el intento de arresto de Ovidio Guzmán.

La revelación de AMLO sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán que fracasó al poner en riego la vida de al menos dos centenares de civiles inocentes, se realiza a poco más de dos años del hecho.

Además, el presidente mexicano reveló que no se había enterado, luego de que el pasado 17 de marzo del 2022, el ex fiscal de Estados Unidos William Barr, confesó en un programa de televisión que autoridades de USA participaron en la detención de Ovidio Guzmán.

Cómo algunos saben, el hijo del capo de la droga sí fue detenido por personal militar, no obstante, fue liberado por orden del presidente López Obrador, pues los sicarios del Cártel de Sinaloa amenazaron con realizar masacres que involucraban a más de 200 civiles inocentes.

Cabe señalar que el Culiacanazo estuvo caracterizado por múltiples balaceras, desarrolladas en distintas partes de la ciudad, lo que incluyó el condominio donde viven las familias de los militares, entradas y salidas de Culiacán, la quema de vehículos particulares y pesados en puntos estratégicos y la liberación de reos en el Penal de Aguaruto.

Por más de seis horas la ciudad fue un caos, con un cielo lleno del humo de los vehículos quemados por el narco. Por lo que el hecho llegó a oídos del presidente López Obrador y decidió intervenir.

“Ahí sí, como era una situación delicada, mucho muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo, porque iban a haber muchos muertos, bueno, pero si me enteré cuando se necesitaba”, reconoció AMLO tal y como lo ha hecho en otras ocasiones.

Así finalizó López Obrador su última revelación sobre los hechos ocurridos en el Culiacanazo, ocasionado por la fuerza armada que posee el Cártel de Sinaloa y el intento de arresto de Ovidio Guzmán.