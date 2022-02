"A lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle": AMLO sobre supuesta renuncia de Ciro Gómez Leyva

"No, eso es un asunto de Olegario, a lo mejor se están peleando por cuánto más hay que pagarle, pero nosotros no tenemos nada que ver , ni vamos jamás a censurar a nadie , ningún periodista va a ser perseguido , censurado por sus expresiones, manifestaciones", expresó el titular del Ejecutivo Federal.

Sin embargo, AMLO subrayó que su gobierno no persigue periodistas y no hay censura en la 4T, lo que también contrasta con las numerosas declaraciones del presidente contra la prensa y los recientes asesinatos de periodistas en México, que han provocado indignación y críticas a nivel nacional.

Ante los rumores, el presidente de México aseguró que su gobierno no tiene nada que ver con el tema, sino que es un asunto del empresario Olegario Vázquez , director ejecutivo de Grupo Empresaria Ángeles, al que pertenece Grupo Imagen.

Raúl Durán Periodista

