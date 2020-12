"A los desmemoriados": Lilly Téllez sobre candidatos a la medalla Belisario Domínguez

Ciudad de México.- El día de ayer la senadora panista Lilly Téllez propuso, a través de sus redes sociales, al periodista Carlos Loret de Mola para ser acreedor a la medalla Belisario Domínguez, la cual es considerada como la máxima condecoración que el Senado de la República da a los mexicanos más eminentes, sin embargo, le llovieron las críticas, por lo que el día de hoy, la legisladora arremetió contra los "desmemoriados" recordándoles que ya ha habido periodistas candidatos a recibir tan valiosa presea.

Lilly Téllez lanzó el nombre de Carlos Loret como posible candidato a la obtención de la medalla Belisario Domínguez motivo por el cual miles de usuarios de las redes sociales se le fueron encima, ya que es de conocimiento público la enemistad que hay entre el comunicador y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lilly Téllez recuerda dos casos de periodistas candidatos a ganar medalla Belisario Domínguez/ Foto: @LillyTellez

Ante las burlas hacia tal posible situación, la senadora panista respondió que Loret de Mola tiene bastantes créditos y méritos para que pueda acceder a tal premio y citó como ejemplo los casos de corrupción de los familiares del mandatario federal que resultaron ser totalmente ciertos: Pío López Obrador, el hermano del ejecutivo federal y el de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del mandatario.

En dos tweets la servidora pública cita dos casos de dos comunicadores que en anteriores años había sido candidatos a ganar la presea. En primer lugar se remite al caso de la periodista Carmen Aristegui, quien en diversidad de ocasiones denunció la corrupción que se estaba presentando durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, menciona Téllez, esta postulación no prosperó debido a que "no se alineó por completo" a los intereses de los actores políticos de las Cuarta Transformación.

Como segundo caso, Lilly Téllez trae a colación lo acontecido en el 2008, cuando Felipe Calderón era presidente de la República, puesto que se el periodista Miguel Ángel Granados Chapa recibió la medalla Belisario Domínguez debido a "su lucha en favor de la libertad de expresión y su periodismo crítico".

Con todo lo anteriormente expuesto, la ex morenista, busca hacer ver que Carlos Loret de Mola debería ser el galardonado con tal medalla aun y cuando sus posturas políticas choquen con las del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, en el tema del manejo de la contingencia sanitaria por Covid-19, la legisladora panista, como lo ha hecho desde que comenzó la pandemia en México, arremetió contra la mala administración de esta por parte del gobierno de la 4T. ("El gobierno de México es ejemplo mundial por el mal manejo de la pandemia": Lilly Téllez)

Lilly Téllez reetwitteó un tweet de Javier Aparicio, profesor del CIDE, en el que mediante una tabla contrasta el poco o casi nulo apoyo que desde el gobierno federal se da para intentar solventar la crisis generadas por el coronavirus. En este la senadora panista menciona que "ya ni camas" hay en el territorio nacional.