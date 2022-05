A los periodistas hay que matarlos de hambre: Alito Moreno en nuevo audio filtrado por Layda Sansores

Campeche.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló nuevos audios del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, en los cuales el político declara que a los periodistas "hay que matarlos de hambre" y no balazos.

A través de su programa "Martes del jaguar", Layda Sansores reveló por cuarta semana consecutiva audios de presuntas conversaciones telefónicas entre Alito Moreno y sus colaboradores del PRI.

En esta ocasión, resaltan las declaraciones despectivas que el líder del PRI hizo sobre periodistas, sugiriendo que para castigarlos "no hay que matarlos a balazos", sino "de hambre".

"Namás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije", dice Alito Moreno a uno de sus colaboradores priistas.

En los menos de 30 segundos que dura el audio se escucha al exgobernador de Campeche referirse con insultos a Alexandro Arceo, dueño del periódico Telemar Campeche, a quien dice que le va a "mentar la madre".

"Oye, este hijueput# de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes (..) Yo siempre lo he dicho, el hijueput@ que se pase verg&, una verguiz#, ¡Verguiz$! ¡Salvaje!, subraya el líder del PRI.

La morenista consideró "terrible y doloroso" lo dicho por el dirigente del PRI, por lo que hizo un llamado al gremio de periodistas a "grabarse" las palabras de Alito Moreno. "Para que se den cuenta del verdadero valor que tienen para él", añadió.

Más audios de Alito Moreno

Esta es la cuarta semana consecutiva en que Layda Sansores difunde presuntos audios de Alejandro Moreno Cárdenas haciendo declaraciones polémicas. La semana pasada, reveló uno donde supuestamente menciona que la empresa Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales, los cuales consideró insuficientes. En respuesta, la compañía rechazó los dichos.

Antes de ese audio, la gobernadora de Campeche reveló otro donde se escucha al líder priista insultando a su equipo de trabajo por no pedir gorras y camisas "fiadas" a proveedores para la campaña de su sobrino Christian Castro Bello en las elecciones de 2021.

"No quiero encabr#narme por una mamad@. O sea, hay pendej&das que son de lógica. Tú le compras a un proveedor, a mí no me interesa otra put# cosa más que Campeche (...) El día que no salgan los resultados de Campeche, a todos me los voy a ching%r también", advierte el dirigente del PRI.

AMLO reacciona: "no quiero opinar sobre eso"

Cuestionado sobre el tema en La Mañanera del 25 de mayo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a emitir opiniones sobre los audios de Alito Moreno, pues asegura que "no ayuda" con las elecciones de 2022 en vísperas.

"No quiero opinar sobre eso, no ayuda, hay que cuidar, como decía el general Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier personas, entonces no meternos en esas cosas, no desearle el mal a nadie, no odiar", mencionó el mandatario.

AMLO advirtió que "hay pasiones que se desbordan" con las elecciones en 6 estados cerca, y confió en que la gente sabrá cómo reaccionar, ya que está "muy avispada". También insistió en que su gobierno no persigue a nadie y garantiza la libertad de expresión.

"Lo mejor es no meternos en estos casos, además, estamos en efecto, en vísperas de elecciones en seis estados y hay pasiones que se desbordan, por llamarlo amablemente, entonces no responder nosotros a este tipo de cuestionamientos, no meternos...", insistió el presidente.

"No estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón", dijo AMLO sobre los audios de Alito Moreno.