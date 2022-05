"A los tiranos no": Lilly Téllez rechaza propuesta de AMLO de invitar a Cuba y Venezuela a Cumbre de las Américas

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, rechazó rotundamente la propuesta de AMLO de invitar a Cuba y Venezuela a la Cumbre de las América, la cual le externó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, durante una llamada telefónica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez compartió un tuit del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, donde se dio a conocer el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden durante la llamada que sostuvieron el 2 de mayo de 2022.

AMLO mencionó a Biden que si se realizará la Cumbre de las Américas es necesario que participen todos los países del continente americano, incluyendo a Cuba y Venezuela, naciones con las que USA tiene tensiones desde hace años.

Leer más: A un año del colapso de la Línea 12 del Metro, pide AMLO a opositores dejar de sacar ventaja de la tragedia

En respuesta, Lilly Téllez sentenció que la propuesta de AMLO es inadmisible, ya que "a los tiranos no se les invita a nada", en referencia a los presidentes de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

"No, de ninguna manera, a los tiranos no se les invita a nada", dijo la senadora del PAN sobre la propuesta de AMLO a Biden.

A su vez, el presidente López Obrador dio a conocer en sus redes sociales el planteamiento que le hizo a su homólogo de Estados Unidos a propósito de la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles en junio de 2022.

"Con todo respeto le propuse al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas tienen que participar todos los pueblos de América, que nadie debe de excluir a nadie", manifestó AMLO.

AMLO critica exclusión de Cuba y Venezuela

En días recientes, el gobierno estadounidense declaró que ve "poco probable" que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua sean invitados a la Cumbre de las Américas.

Leer más: AMLO quedó muy agradecido con Daniel Chávez: Loret de Mola sobre ataques contra Xcaret por Tren Maya

El anuncio no fue del agrado del presidente de México, quien criticó la exclusión de países que también pertenecen al continente americano, lo que consideró propio de una "política de hace dos siglos".

"En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. De manera muy respetuosa, ¿cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente, de qué galaxia, de qué satélite?", cuestionó López Obrador.