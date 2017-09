A más de una semana del sismo, EPN recorre zonas afectadas

México.- A una semana del sismo de 8.2 grados registrado frente a la costa chiapaneca, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó que son al menos 300 mil los damnificados.



Explicó que a reserva de que concluya el censo este fin de semana, se trata de 200 mil afectados en Chiapas y 100 mil en Oaxaca, cuyas viviendas sufrieron daños totales o parciales.

Al hacer un recuento sobre los avances que ha habido en apoyos y suministro de víveres a los damnificados, el mandatario explicó que debido al restablecimiento de servicios, se cerró el universo de afectadoscon relación a los conteos iniciales en ambas entidades.

Acompañado de integrantes de su gabinete y del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, indicó que esta semana se logró llegar prácticamente a todas las comunidades afectadas.

“La próxima semana habremos de comenzar las labores de reconstrucción de viviendas”, explicó.

Refirió que 10 mil funcionarios se han desplegado en Oaxaca, que incluye a las Fuerzas Armadas para apoyar a los damnificados,

Mientras que en Chiapas, son 7 mil funcionarios incluyendo a las Fuerzas Armadas.

Asimismo de acuerdo a un boletín publicado por la Presidencia de la República, el Primer Mandatario se comprometió "a estar viniendo de forma permanente. Me he comprometido a regresar a estos dos estados para tener una presencia regular que me permita ver cómo se está haciendo la labor de reconstrucción"

"Se está trabajando aceleradamente para dar atención a la población, se desplegó la presencia de todo el Gobierno, tanto federal como estatal".

Solamente en Chiapas hay casi cuatro mil funcionarios de todas las dependencias del Gobierno Federal que están participando, sumados al personal del Gobierno del Estado de Chiapas, para poder realizar los censos y cuantificar los daños.

Se estima esta semana tener la información de cuántas fueron las viviendas afectadas, y a partir de ahí emprender el plan de reconstrucción.

"Tengan la certeza de que los apoyos y la ayuda van a seguir fluyendo en tanto emprendemos esta labor de reconstrucción con el apoyo activo de toda la comunidad".

En Chiapas resultaron afectadas 2 mil 500 comunidades en 82 de los 122 municipios que tiene la entidad.

En Chiapas el restablecimiento del servicio de energía eléctrica está al 99 por ciento, y en esta comunidad se instalará un transformador para que la luz eléctrica no se esté cortando.

Además, el abasto de agua potable tiene un avance del 94 por ciento.

En Chiapas y Oaxaca han sido desplegados más de 12 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, adicionales a los que ya había en esas entidades.

Están apoyando en la limpieza, están tirando las casas que representan un riesgo para los habitantes, y removiendo el escombro.

"Hay lugares donde habrá que hacer una inversión mayor para poder recuperar parte del sistema de distribución que se afectó por el sismo, como es el caso de Tuxtla", finalizó el mandatario.

