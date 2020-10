A mí me paga el pueblo de México, no Iberdrola: AMLO defiende CFE

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reitero durante La Mañanera el impulso que el Gobierno Federal está dando a las empresas paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la iniciativa privada que intenta acaparar los mercados en el país como Iberdrola, empresa española de energías.

AMLO hizo este señalamiento luego de su visita al estado de Coahuila y visitara una planta generadora de electricidad, recordando las quejas que hay en el Senado de Estados Unidos, por el supuesto incumplimiento del México del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (T-MEC), en materia de energía.

El presidente Andrés Manuel aseguró que México no está incumpliendo con el T-MEC, pues dentro de las negociaciones sólo se incluyeron dos párrafos para tratar el tema de las energías entre Estados Unidos, Canadá y México.

López Obrador indicó que lo único que se busca con estas quejas es proteger los intereses privados al permitir que empresas como Iberdrola, tengan controlado el mercado de las energías en México, como en sexenios pasados, sin embargo AMLO ha trabajado para impulsar las empresas paraestatales para un mejor aprovechamiento, indicando que así lo hará porque a él le paga el pueblo de México por su trabajo, no Iberdrola.

Legisladores de Estados Unidos apoyando a las empresas particulares, dicen que el gobierno de México está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. ¡Pues claro que sí! ni modo que vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes. El sábado dije que a mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola”, declaró AMLO.

Y es que durante el fin de semana, en su visita por el estado de Coahuila, Andrés Manuel aseguró que Estados Unidos no tiene control en México sobre materia de energías, luego de que el país vecino pagara un contrato millonario a Iberdrola para la producción de electricidad en el país.

Desde que asumió la presidencia de México, Andrés Manuel ha implementado planes para rescatar a Pemex y la CFE, tratando e vitar que empresas extranjeras como Iberdrola acaparen el mercado de las energías en México, impulsando el desarrollo de las paraestatales.

Por eso, este sábado dijo que es "motivo de orgullo y satisfacción" que los congresistas estadounidenses señalen que el Gobierno mexicano está "empeñado" en rescatar estas empresas.

¿Cuál es la función del Gobierno? ¿Proteger los intereses privados? ¡No! Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles", mencionó el sábado en su visita.