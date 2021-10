A mi me respetan mucho: afirma AMLO tras ser interrumpido por manifestantes en Puebla

Puebla.- Luego de haber sido interrumpido por casi 100 manifestantes durante la reunión de entrega de apoyos a damnificados por el huracán Grace en Puebla, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pueblo lo respetaba mucho.

También, AMLO habló sobre los motivos que originaron la manifestación o "portazo", como le llamó él al acto que ocurrió en Huauchinango, Puebla, señalando que sí había inconformes por la entrega de apoyos, había organizaciones y había politiquería.

Principalmente, el presidente mexicano no negó que pudiera haber ocurrido algún error durante el censo de damnificados que realizó el Gobierno Federal sobre las personas afectadas por el huracán Grace; "puede haber errores de que una comunidad no fue censada".

Posteriormente comenzó a señalar que parte de los manifestantes eran miembros de organizaciones civiles que ahora se encuentran muy molestos, porque ya no intervienen en la entrega de apoyos a damnificados, como solían hacerlo en los gobiernos anteriores.

Este papel de las organizaciones civiles en temporada de afectaciones por fenómenos naturales, terminó con los nuevos protocolos de AMLO, en los que se establece que los apoyos y enseres se entregan de manera directa a los damnificados, usualmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Ya no puede hacerlo, porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones se molestan ¿cómo puede ser posible que ya no sean los intermediarios los que entregan los apoyos?", cuestiona AMLO.

"Querían muchos plantear sus problemas y otros pues, inconformes por este método de entrega, que ya no son tomados en cuenta, otros más porque hay politiquería,

llegan, ayer, y ya les hablo, les explico de que se trata y se resuelve el problema, ojalá ya no vuelva a haber estos portazos, la gente actúa con mucha responsabilidad, con mucho respeto, a mí me respetan mucho porque yo respeto al pueblo", afirmó AMLO.

Así era la corrupción con el Fonden, según AMLO

AMLO comenzó a revelar que había todo un protocolo de corrupción cuando se aplicaba el Fonden o se entregaban apoyos a la ciudadanía afectada por fenómenos naturales, pues desde arriba (altos funcionarios) comenzaban los moches a los recursos y así lo hacían quienes estuvieran involucrados, hasta las organizaciones civiles: "Desde arriba empezaba a menguar, y ya cuando llegaba abajo, no llegaba".

En ese sentido exhibió que los recursos del Fonden tardaban hasta 6 meses en llegar a los gobiernos estatales, quienes una vez lo recibían, después de tanto tiempo, decidían utilizarlo para otras cosas y no parar apoyar a damnificados.

Cabe señalar que esto lo reveló después de presumir que los apoyos en Veracruz para damnificados por el huracán Grace, fueron entregados en 40 días.

Leer más: Lilly Téllez llama a votar contra la reforma energética de AMLO

A pesar de decir que el pueblo lo respeta mucho, AMLO indicó que los de mero arriba de las organizaciones o políticos, son majaderos y ellos sí lo insultan.

Finalmente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presumió que su ángel de la guarda era el pueblo mexicano, y que quienes luchan por la justicia no tienen nada que temer.