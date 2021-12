A nadie le importa la revocación de mandato, pero AMLO la quiere a como dé lugar: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola aseguró que a nadie le importa la revocación de mandato de AMLO y sólo el presidente de México se empeña en llevarla a cabo porque desea mantenerse en campaña.

En su columna de opinión publicada el 21 de diciembre de 2021 en El Universal, Loret de Mola resaltó que la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador es el tema que acapara todos los reflectores al cierre del año.

Criticó que ni la pandemia, la violencia, la corrupción ni la crisis climática son los temas del escenario político que protagoniza AMLO, sino que el tema es la revocación de mandato que los miembros de la 4T pelean por realizar y la oposición se niega.

"En cambio, el tema es la 'revocación de mandato'. El mundo al revés: los que están con el gobierno pelean por someter a consulta la revocación de mandato de su presidente, y los que se oponen al mandatario no quieren hacerla", expuso.

Para Loret, esas posturas exhiben el "desperdicio" de la revocación de mandato, pues tanto los simpatizantes de AMLO como sus opositores no quieren acortar el sexenio. "Por fin, los mexicanos nos ponemos de acuerdo en algo pero el presidente quiere someterlo a consulta", dijo.

Y es que, para el periodista, los que no simpatizan con AMLO no tienen interés en participar en una consulta popular que no pidieron, y sus simpatizantes tampoco quieren movilizarse para una consulta que terminará en lo que marca la Constitución.

"Los que quieren que López Obrador siga hasta 2024 como marca la Constitución, no tienen ningún interés en movilizarse para una consulta que va a desembocar en eso, en que siga hasta 2024, porque nadie está pidiendo revocarle el mandato. El único que insiste en hacerla es... el presidente", subrayó el periodista.

El motivo por el que AMLO insiste en realizar la revocación de mandato, según el columnista, es que es una forma de mantenerse en campaña, que es "lo único que sabe hacer bien".

Tanto los simpatizantes de AMLO como opositores desean que permanezca en el poder hasta 2024, según Loret. Foto: Cuartoscuro

Escribió que el presidente López Obrador quiere tener "un viaje de ego" cuando los números confirmen que no quieren que se vaya del poder antes de tiempo, aunque por diversas razones.

"El presiente la ve (a la revocación) como un instrumento más para mantenerse en campaña -lo único que sabe hacer bien- para identificar retóricamente a sus 'enemigos' y para tener un viaje de ego cuando los números indiquen lo que sabemos de antemano: que nadie quiere que se vaya antes de tiempo; unos porque lo apoyan y otros porque le quieren exigir cuentas", apuntó.

Loret de Mola añadió que, ante dicho escenario, el Instituto Nacional Electoral (INE) está atrappado en la "trampa retórica y política" de AMLO, quien considera a los consejeros electorales "traidores a la patria", aunque hayan organizado las elecciones que lo llevaron al poder.

Comparó el empeño de AMLO en realizar la revocación de mandato con los tiempos del "presidencialismo autoritario" del PRI, pues tanto gobernadores como alcaldes de la 4T arremeten contra el INE por haber aplazado la consulta.

"A nadie le importa la consulta y a nadie debería importarle, pero como el presidente López Obrador la quiere a como dé lugar, el país, como en los tiempos del mayor esplendor del presidencialismo autoritario priista, baila al son del líder máximo", escribió el periodista.

La decisión del INE de aplazar a revocación de mandato de AMLO por falta de recursos, luego de que el gobierno disminuyó su presupuesto, ha reavivado las tensiones entre el gobierno federal y el órgano electoral, azuzada por la insistencia de los legisladores de Morena de llevar a juicio político a los consejeros electorales.