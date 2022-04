A punta de agravios AMLO logró que sus rivales rechazaran su reforma eléctrica: Loret de Mola

Empresarios, medios de comunicación y hasta el gobierno de Estados Unidos forman parte de esa lista que evidencia la "mala estrategia" de AMLO, que a base de críticas e insultos dejó de contar con el respaldo de la iniciativa privada, estancando la inversión; USA, que ya no ignora los "agravios del obradorato", y los periodistas, que hoy se han unido para exigir un alto a la violencia contra el gremio.

En esa línea, Loret de Mola añadió que AMLO también tenía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "en la bolsa", pero "orilló a un ministro a renunciar y todos se cuadraron", de manera que ya no lo son fieles a la 4T, ni siquiera los ministros que fueron nominados por él.

En cuanto al PAN , Loret de Mola opinó que dicho partido "estaba fracturado", y en lugar de aprovechar la situación, AMLO emprendió una persecución política contra su rival Ricardo Anaya , así como ejercer presión para que el expresidente Felipe Calderón no lograra el registro de su partido Fuerza Social por México, pero actualmente las facciones panistas "se han reconciliado".

Algo similar ocurrió con el partido de Movimiento Ciudadano (MC), el cual "no deseaba sumarse" a la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, pero hoy está más cerca que nunca de hacerlo, y con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

