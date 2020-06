¿A qué se dedicaba Manuel Bartlett Díaz antes de estar con AMLO en la 4T?

Manuel Bartlett Díaz es sin duda uno de los personajes más polémicos de la Cuarta Transformación (4T), su presencia en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado críticas y cuestionamientos al mandatario.

Lo cierto es que Bartlett no es ningún principiante en la política, pues se ha desempeñado en diversos cargos públicos desde 1962, viendo pasar a una decena de presidentes con sus respectivos sexenios, ¿pero a qué se dedicaba el director de la CFE antes de sumarse a la 4T?

Algunos de los cargos más importantes que ha desempeñado han sido el de Secretario de Gobernación, Secretario de Educación Pública, Gobernador de Puebla y Senador en dos ocasiones .

Está al frente de la CFE desde diciembre de 2018.

¿Quién es Manuel Bartlett?

Bartlett Díaz nació el 23 de febrero de 1936 en Puebla, hijo del exgobernador de Tabasco, Manuel Bartlett Bautista, y la hija del poeta Salvador Díaz Mirón, Isabel Díaz Castilla.

Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), para luego trasladarse a Francia a estudiar Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad de París, donde concluyó sus estudios en 1961.

Entre 1967 y 1968 curso y concluyó su maestria y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y en ese mismo periodo obtuvo una beca del Consejo Británico para estudiar en la Universidad Victoria de Manchéster.

Fue profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio de la UNAM en 1958. Entre 1965 y 1968 trabajó como catedrático de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Carrera política: de cargo en cargo

Aunque actualmente es miembro del Partido del Trabajo (PT), ha formado parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en gran parte de su trayectoria.

Manuel Bartlett Díaz inició su carrera política en 1962 ocupando el cargo de secretario auxiliar de Javier Rojo, quien era secretario general de la Confederación Nacional Campesina.

Ese mismo año se volvió asesor de la Dirección de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como secretario de la Comisión para la Redacción de la Ley, Reglamento y Bases de Operción de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A.

Tras concluir sus estudios en Francia y regresar a México, fue nombrado secretario auxiliar de Carlos A. Madrazo quien había sido nombrado presidente nacional del PRI por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1964.

Durante ese periodo Bartlett también dirigió el diario La República -órgano de difusión oficial del PRI- y organizó el movimiento juvenil priista. Se alejó de los cargos públicos entre 1965 y 1968, tras la renuncia de Madrazo a la dirigencia del partido.

En 1968 regresa a la política y desempeña diversos cargos en los años siguientes, entre ellos el de subdirector general de gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), y luego director general de Gobierno hasta 1976.

En 1976 es nombrado director en jefe para Asuntos Políticos Bilaterales, Consulares y de Límites y Aguas Internacionales, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En mayo de 1979, tras renunciar a su cargo en la SRE, se vuelve asesor político de Miguel de la Madrid, cuya campaña para la presidencia coordinó Bartlett en 1981. En octubre de ese mismo año, es nombrado secretario general del comité ejecutivo nacional del PRI, donde permaneció hasta el 30 de noviembre de 1982.

El fraude de 1988

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) se desempeñó como secretario de Gobernación y como tal se hizo cargo de organizar las elecciones de 1988, donde Carlos Salinas de Gortari resultó electo.

Este es uno de los episodios más polémicos en la carrera de Bartlett, pues el proceso electoral estuvo lleno de irregularidades como la supuesta "caída del sistema" que invirtió la ventaja del candidato Cuauhtémoc Cárdenas en favor de Salinas. Tampoco hubo recuento de votos, y las pruebas del fraude fueron sepultadas.

El propio Bartlett se declararó inocente y señaló en 2018 que la ausencia de recuento fue debido a que los paquetes electorales fueron quemados por Salinas, Felipe Calderon y Fernández de Cevallos.

Este suceso quedó marcado como uno de los grandes fraudes electorales en la historia de México, consolidando la idea de "la dictadura perfecta" del PRI, un partido que llevaba ya más de 70 años en el poder.

Otros cargos antes de la 4T

En 1987, siendo secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz fue precandidato a la presidencia del país por el PRI, donde finalmente la postulación de Salinas de Gortari fue la oficial.

También fue miembro del gabinete de Salinas de 1988 a 1992, desempeñándose como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En 1992 resultó electo gobernador del estado de Puebla por el PRI, cargo que ocupó del 1 de febrero de 1993 hasta el 31 de enero de 1999. Ese mismo año, volvió a ser precandidato a la presidencia del país por el PRI, pero Francisco Labastida Ochoa resultó el candidato oficial.

Se desempeñó como Senador de la República por el PRI y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de septiembre del 2000 a agosto de 2006.

Del PRI a AMLO

En 2006, a raíz de ciertas diferencias con el entonces candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, Bartlett se distancia de su partido y pide a los priistas dar un "voto útil" a favor de Andrés Manuel López Obrador.

En 2012 se sale oficialmente del PRI, partido en cuyas filas estuvo por 43 años, y resulta electo una vez más como senador plurinominal -esta vez por el PT-, coordinando el grupo parlamentario de su nuevo patido y formando parte de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El 27 de julio de 2018, el recién electo presidente AMLO anuncia que al asumir su cargo nombraría a Manuel Bartlett como director general de la CFE, lo que de inmediato provocó numerosas críticas y cuestionamientos dados los antecedentes del expriista.

Polémica fortuna

En agosto de 2019, una investigación realizada por la reportera Arely Quintero del equipo del periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer que el actual director de la CFE tendría una fortuna estimada en más de 800 millones de pesos tan sólo en bienes inmuebles.

Señalaron que pese a que en su declaracion patrimonial al asumir su cargo en la 4T, Bartlett indicó ingresos anuales por 11 millones de pesos y un patrimonio total de 51 millones, en realidad tendría 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) a nombre de miembros de su familia y prestanombres.

Bartlett negó las acusaciones a través de una publicación en su cuenta de Twitter, mientras que Loret de Mola destacó que el trabajo de su equipo estaba respaldado por documentos, registros y fotografías.

El 11 de septiembre de ese año, durante la conferencia matutina de AMLO, Bartlett fue cuestionado por periodistas, negando nuevamente las acusaciones en su contra y asegurando que su patrimonio lo había forjado a lo largo de su trayectoria como funcionario público.

Tengo toda una vida al servicio del gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definidio en mis declaraciones patrimoniales año con año", respondió.

Exonerado

Tres meses después, en diciembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó que haya conflicto de interés y ocultamiento de patrimonio en la declaración de Manuel Bartlett, exonerándolo así de las acusaciones sobre su millonaria fortuna.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, confirmó que la empresa JAL Consultoría, propiedad de su pareja Julia Abdalá Lemus, está inscrita en el sistema de información de la CFE, pero aseguró que no ha obtenido contratos con la dependencia desde que Bartlett es su director general.

Por otra parte, reconoció que el funcionario no incluyó en su declaración patrimonial las propiedades de sus hijos y pareja, pero señaló que no está obligado a declarar los bienes a nombre de ellos, ya que sus hijos no dependen económicamente de él y su pareja no es su esposa ni concubina.

De esta manera la SFP dio por cerrada la investigación contra Bartlett tras recibir 33 denuncias con base en la información publicada por la investigación periodística.

En contraste con los ingresos reportados en 2018 -cuando asumió la dirección de la CFE-, en su declaración de 2019 presentada en junio de este 2020, Bartlett aseguró tener ingresos por 5 millones de pesos, poco menos de la mitad de lo declarado el año anterior.

De acuerdo a la información proporcionada por la plataforma Declaranet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Bartlett obtuvo una remuneración anual neta de 2 millones 209 mil 550 pesos, mientras que otros ingresos declarados en 2019 sumaron 3 millones 593 mil 696 pesos.

A esa cantidad se suman ganancias de 399 mil 757 pesos, con lo que suma un total de ingresos anuales de 5 millones 803 mil pesos en 2019.

