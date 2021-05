A resolver problema del agua, se compromete Mario Zamora en cierre de campaña en Escuinapa 

Escuinapa.- En un ambiente de fiesta y con el respaldo de decenas de simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el candidato a la gubernatura, por la coalición “Va por Sinaloa”, Mario Zamora efectuó su cierre de campaña en este municipio sureño de Sinaloa.

Las instalaciones del salón El Pedregal fue abarrotado por una gran multitud de simpatizantes priistas que se dieron cita en este lugar, para brindar su apoyo y respaldo a Mario Zamora, quien arribó a las 12:30 horas y a Fernanda Oceguera, candidata a la alcaldía de Escuinapa por el PRI.

“A qué vengo a comprometerme con ustedes, que en los próximos 6 años vamos a resolver el problema del agua, porque no se vale que la gente del sur no tenga agua, hay que buscar distintas alternativas, yo espero que el presidente de todos los mexicanos cumpla con su compromiso de terminar la presa Santa María en los próximos tres años, porque a mí me gusta sacar cuentas y si en el presupuesto solo destinan mil millones como fue este año, nos va a tomar 30 años terminar esa presa”, señaló Zamora.

Dijo que por esta razón está buscado otras alternativas, como lo es la construcción de pozos, represas y concientizar a los sinaloense en el cuidado del agua.

“Estamos considerando a una compañía que es tejana, que trabaja en Nuevo León ellos perforaban pozos pero para buscar petróleo, no a 30 o 50 metros, a 2 kilómetros de profundidad y nos informan que a esa distancia hay mucha agua que se va al mar y el poder extraer esa agua, es como tener tres presas Santa María, no me consta pero estamos buscando la solución que nos salga más barata que la presa, hay que traerla, hay que buscarla para cumplirle a la gente”, enfatizó el candidato a la gubernatura de Sinaloa.

Hizo hincapié que Sinaloa requiere de un gobierno amigo que ayude a la gente, con créditos baratos, con oportunidades de poder tener un buen empleo para poder vivir mejor.

Su pilar fundamental que regirá su gobierno es el amor al prójimo, que velará por los que menos tienen.

Tenemos que ir a votar el próximo 6 de junio muy tempranito porque no sabemos que nos vayan a decir con el tema de la pandemia”, puntualizó Mario Zamora.

En este evento estuvieron presentes Wendy Ibarra de Zamora, esposa del candidato; Fernanda Oceguera, candidata a la alcaldía del PRI; Paloma Meneses, candidata a diputada federal por el distrito 1; y Manuel Antonio Pineda; quienes aprovecharon su participación para pedir el apoyo a de los escuinapenses para obtener su voto que les permita obtener el triunfo en el próximo periodo electoral que se efectuará el próximo 6 de junio en donde se renovará a las 18 alcaldías de Sinaloa, las diputaciones federales, locales y la gubernatura.